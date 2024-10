Stand: 04.10.2024 10:34 Uhr Verkehrserziehung und Mental Health: Neue Staffel der „Sesamstraße“ startet am 7. Oktober

Kindern spielerisch Wissen und Werte vermitteln – das ist seit mehr als 50 Jahren das Ziel der bei Kindern wie Erwachsenen gleichermaßen beliebten NDR Sendung „Sesamstraße“. Am Montag, 7. Oktober, startet eine weitere Staffel im Fernsehen, online und in der „Sesamstraße“-App.

Mit dabei sind Ernie, Bert und ihre vielen Mitbewohnerinnen und Mitbewohner:

Der große zottelige Bär Samson ist mit seiner tiefen sonoren Stimme, seiner Vorliebe für Hängematten und seiner beruhigenden Art aus der „Sesamstraße“ nicht wegzudenken. In seinem neuen Lied "Drück den Bär" bekommen die „Sesamstraßen“-Bewohner*innen, denen es gerade nicht so gut geht, eine warme und tröstende Umarmung von ihm. Das dazugehörige fröhliche Musikvideo nimmt sich somit spielerisch des Themas „Mental Health“ an und feiert Premiere in der neuen Staffel.

Die sogenannten „Live Actions“, also kleine Einspielfilme mit Kindern direkt aus deren Lebenswelt, stehen in dieser Staffel unter dem Thema „Bewegung“ und tragen den Titel „1, 2, 3 … los geht’s“: Mit Fortbewegung von A nach B – auf dem Schulweg, im ÖPNV und sogar auf einer Hafenfähre. Diese Filme sollen u. a. einen Beitrag zur Verkehrserziehung leisten und Kindern vermitteln: Der öffentliche Nahverkehr ist sicher und umweltfreundlich.



Die erst im vergangenen Jahr zugezogene Puppe Elin nutzt zum ersten Mal ihren neuen, optimierten Rollstuhl, der unter Mithilfe der Community von Menschen mit Behinderung entworfen wurde. Im Musikvideo zum neuen Lied "Überraschung" wird Elin von einem sprechenden Ball beim Rollstuhlbasketball überrascht.

Außerdem hat Moderator und Schauspieler Klaas Heufer-Umlauf die „Sesamstraße“ besucht, um Elmo die Angst vor dem Friseurbesuch zu nehmen.

Linear, in der ARD Mediathek und als App

Die Folgen der „Sesamstraße“ sind wochentags um 7.45 Uhr im KiKA und dienstags bis freitags um 6.00 Uhr im NDR Fernsehen zu sehen. Alle neuen Folgen der „Sesamstraße“ gibt es jederzeit in der ARD Mediathek. Über den Reiter „Kinder und Familie“ führt der Weg direkt in die bunte Themenwelt der „Sesamstraße“. Auf der Sammelseite finden Kinder und Erwachsene das Angebot übersichtlich sortiert. Die zahlreichen Videos bieten Lustiges und Lehrreiches für Kinder im Vorschulalter und die ganze Familie.



Ohne Umweg direkt zur „Sesamstraße“ geht's mit diesem Link: https://1.ard.de/Sesamstrasse_ARDMediathek.



Auch auf sesamstrasse.de und in der „Sesamstraße“-App ist das Angebot der „Sesamstraße“ jederzeit verfügbar.

Die deutsche Ausgabe der „Sesamstraße“ wird seit mehr als 50 Jahren vom NDR in Hamburg in Co-Produktion mit Sesame Workshop produziert und ist als öffentlich-rechtliches Angebot werbefrei und kostenlos.

Mit „Mental Health“ beschäftigt sich auch „Hand in Hand für Norddeutschland“: Die NDR Benefizaktion rückt dieses Jahr den Kampf gegen Einsamkeit und für mehr Zugehörigkeit in den Mittelpunkt - mit norddeutschen Bürgerstiftungen als Aktionspartner. Denn: Einsamkeit zieht sich durch die gesamte Gesellschaft und durch alle Altersgruppen (Quelle: Einsamkeitsbarometer des Bundesfamilienministeriums). Das ist ein großes Problem: Einsamkeit kann auf Dauer krank machen – und wirkt sich auch auf die Gesellschaft aus. Der diesjährige Titel der Benefizaktion lautet daher: Hand in Hand für Norddeutschland – aus einsam wird gemeinsam. Auftakt von „Hand in Hand für Norddeutschland“ ist am 2. Dezember, Höhepunkt ist der Spendentag am 13. Dezember. Weitere Informationen zu „Hand in Hand für Norddeutschland“ online unter www.NDR.de/handinhand

Der neue Chefdirigent der NDR Radiophilharmonie, Stanislav Kochanovsky, dirigiert am Sonntag, 3. November, in Hannover das diesjährige Benefizkonzert des Bundespräsidenten, das ebenfalls Projekte zur Prävention von Einsamkeit im Alter unterstützt. Seit 1988 findet das Benefizkonzert des Bundespräsidenten reihum in einem der Bundesländer statt. Der Erlös dieser Konzerte geht an soziale oder kulturelle Projekte. Die Musikerinnen und Musiker der NDR Radiophilharmonie spielen ein spannungsreiches und zugleich ans Herz gehendes, romantisches Programm mit Werken und Liedern von Hugo Wolf, Gustav Mahler und Hector Berlioz. Solist ist der Bariton Christian Gerhaher - eine der führenden Sängerpersönlichkeiten unserer Zeit. Moderiert wird das Konzert von der Journalistin und Grimme-Preis-Trägerin Siham El-Maimouni. Tickets für das Benefizkonzert gibt es unter u. a. beim NDR Ticketshop in Hannover (auch online unter https://www.ndrticketshop.de/ndr-radiophilharmonie/2371-benefizkonzert-des-bundespraesidenten).

