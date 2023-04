Stand: 17.04.2023 22:00 Uhr Fünf Preise für die NDR Sport-Berichterstattung

Gleich fünf NDR Produktionen sind am Montag, 17. April, vom Verband Deutscher Sportjournalisten (VDS) bei der Vergabe der diesjährigen sportjournalistischen Medienpreise ausgezeichnet worden.

„Dies ist ein großer Erfolg für die Sportberichterstattung des Norddeutschen Rundfunks“, sagt NDR Sportchef Gerd Gottlob: „Live-Reportage, Dokumentation und Podcast – das zeigt, dass unsere Kolleginnen und Kollegen in allen wichtigen Genres in der 1. Liga spielen.“

Mit dem renommierten „Herbert-Zimmermann-Preis“ für die besten Radioproduktionen des Jahres wurden drei NDR Hörfunk-Journalisten geehrt:

In der Kategorie „Feature/Hintergrund“ bekamen Moritz Cassalette und Martin Seidemann den ersten Preis für den Podcast „Jan Ullrich – Held auf Zeit“. Der Podcast (in der ARD Audiothek abrufbar) beleuchtet den Aufstieg und Fall des Radsport-Idols Jan Ullrich und war mit mehr als einer Million Abrufen einer der erfolgreichsten Sportpodcasts des Jahres 2022. In der Kategorie „Reportage“ gewann Tobias Blanck mit seiner Live-Übertragung vom entscheidenden Spiel der Rostock Seawolves in Jena zum Aufstieg in die Basketball- Bundesliga bei NDR 1 Radio MV.

Auch Platz zwei ging an den NDR: Ausgezeichnet wurde Holger Gerska für seine Reportage über den Gewinn der Goldmedaille von Lea Friedrich im Keirin-Wettbewerb bei der Bahnrad-Weltmeisterschaft in Frankreich mit dem zweiten Preis.

Silber und Bronze des VDS-Fernseh-Preises gingen an zwei NDR Sportclub-Storys: Hendrik Maassen gewann den zweiten Preis für „Schmutzige Spiele – wie das IOC Zwangsarbeit in China unterstützt“, Ina Kast den dritten Preis für „Der Zyklus-Faktor – Tabu und unterschätztes Potential“ (abrufbar in der ARD Mediathek).

17. April 2023

***************************************

Norddeutscher Rundfunk

Unternehmenskommunikation

Presse und Kommunikation

Rothenbaumchaussee 132

20149 Hamburg

presse(at)ndr.de

www.ndr.de

www.twitter.com/NDRpresse