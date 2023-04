Stand: 11.04.2023 10:10 Uhr Das „NDR Kultur Foyerkonzert on tour“ im Museum und Park Kalkriese

Kartenverlosung: ab Dienstag, 11. April, unter NDR.de/kultur und in der NDR Kultur App

Konzert: Dienstag, 25. April, 18.00 Uhr, Museum und Park Kalkriese

Sendung: Sonntag, 7. Mai, 18.00 Uhr, NDR Kultur Foyerkonzert

Schätze der Vergangenheit für die Öffentlichkeit zugänglich machen – das geschieht tagtäglich im Museum und Park Kalkriese. Am 25. April gibt es hier einen etwas anderen Schatz zu entdecken: Beim „NDR Kultur Foyerkonzert on tour“ spielen die Cembalistin Elina Albach und der Cellist Isang Enders vornehmlich Barockmusik. Durch den Abend führt NDR Kultur Redakteur Ludwig Hartmann.

Die Eintrittskarten für dieses exklusive „NDR Kultur Foyerkonzert on tour“ können nicht gekauft, sondern nur gewonnen werden. NDR Kultur verlost diese ab Dienstag, 11. April, online unter www.NDR.de/kultur und in der NDR Kultur App.

Elina Albach ist eine international renommierte Cembalistin, deren Leidenschaft vor allem der Alten Musik gilt. Sie macht insbesondere mit dem von ihr gegründeten fluiden Ensemble CONTINUUM von sich reden – eine sich stets verändernde Gruppe von Künstlerinnen und Künstlern, mit denen sie ein Stück in unterschiedlichsten Varianten umsetzen kann. Isang Enders ist als Cellist immer wieder auf der Suche nach Neuem. Dadurch führte ihn sein Weg auf Bühnen rund um den Globus und an die Seite namhafter Musikerinnen und Musiker.

Die Kulisse für das „NDR Kultur Foyerkonzert on tour“ mit Elina Albach und Isang Enders bietet das Museum und Park Kalkriese im Osnabrücker Land. Vor Konzertbeginn haben die Gäste die Gelegenheit, an einer Führung durch die Ausstellung teilzunehmen. Hier wird die Geschichte dieses einzigartigen Ortes anschaulich erfahrbar. Bei einem Rundgang erhalten die Teilnehmenden einen aktuellen Gesamtüberblick über die Erkenntnisse aus mehr als 20 Jahren multidisziplinärer Forschung, Einblicke in die Lebenswelten der Römer und Germanen und nicht zuletzt in die spannende Entdeckungsgeschichte von Kalkriese.

11. April 2023

