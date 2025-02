Stand: 17.02.2025 17:12 Uhr Thering im Spitzenkandidaten-Interview mit NDR 90,3 und dem Hamburg Journal

Im Spitzenkandidaten-Interview zur Bürgerschaftswahl hat Dennis Thering, CDU, erklärt, sich für eine schnelle Fertigstellung der geplanten Köhlbrandbrücke einzusetzen: "Wir müssen alle unsere Planungskapazitäten darauf setzen, dass die Köhlbrandquerung deutlich schneller kommt und dass der Bau der A26-Ost endlich beginnt und wir sie sehr, sehr schnell fertigstellen können." Diese beiden Projekte seien elementar wichtig für den Hafen, für die Wirtschaft und für den Hamburger Süden. Als Bürgermeister will Thering dafür sorgen, dass alle Planungskapazitäten in diese zwei Infrastrukturprojekte gesteckt werden: "Wir können uns diesen Investitionsstau bei der Infrastruktur nicht mehr leisten."

CDU möchte neue Wohnungen an den Magistralen entstehen lassen

Mit Blick auf die Frage, wie in Hamburg mehr Wohnungen gebaut werden könnten, setzt die CDU auf die Nachverdichtung der Magistralen. Dennis Thering: "Am Ende ist wichtig, dass ausreichend Wohnungen gebaut werden. (…) Wir sind der Meinung, dass macht man nicht mit irgendwelchen Mietpreisbremsen, die sich in der Praxis nicht bewährt haben, sondern das machen wir dadurch, dass wir deutlich mehr Wohnungen bauen. Wir müssen die Auflagen runtersetzen. Wir müssen das Bauen deutlich günstiger machen, und wir müssen deutlich mehr Sozialwohnungen bauen." Dann werde das Wohnen insgesamt günstiger, das sei der einzige Schlüssel, so Thering weiter. "Wir haben den Ansatz, nicht Grünflächen zu bebauen, sondern auf bestehenden Flächen weiterzubauen, höher zu bauen. Und das wird Tausende an Wohnung in Hamburg neu realisieren."

CDU will in der Zukunft nicht gemeinsam mit der AfD abstimmen

Auf die Frage, ob die CDU in der Bürgerschaft gemeinsam mit der AfD abstimmen könnte, sagte Thering: "Das haben wir in den letzten fünf Jahren nicht getan, und das werden wir auch in der Zukunft nicht machen. Es ist sehr klar, es wird keine Zusammenarbeit mit der AfD geben, keine Koalition, keine Absprachen, keine gemeinsamen Anträge." Thering ergänzte, die CDU werde auch künftig den Anträgen der AfD nicht zustimmen.

Das komplette Interview mit Dennis Thering wird am Montagabend, 17. Februar, im Hamburg Journal im NDR Fernsehen um 18 Uhr ausgestrahlt.

