Tagesschau together auf Twitch: Große Beteiligung an Streams zu Wahlarena und TV Duell

Die virtuelle Watch Party von tagesschau together zur Wahlarena hatte am Montag, 17. Februar, etwa 1,2 Millionen Aufrufe und mehr als 130.000 Kommentare auf Instagram, TikTok, YouTube, Twitch und in der ARD Mediathek. Das waren noch einmal etwa 15.000 Kommentare mehr als bei der ersten Watch Party zum TV Duell am 9. Februar. Hier gab es rund 1,4 Millionen Aufrufe und 115.000 Kommentare.

Zum Vergleich: derzeit erreichen die tageschau am Tag rund 50.000 Kommentare auf allen Ausspielwegen.

Isabella David-Zagratzki, Head of Social Media tagesschau: „Die Watch Partys waren ein voller Erfolg: Sie haben einen gemeinsamen Austausch im Netz zu den wichtigsten TV-Ereignissen des Wahlkampfs ermöglicht. Die Zahlen zeigen, dass besonders junge Menschen ein großes Interesse an Information und Diskussion haben – und genau das konnte tagesschau together ihnen bieten.“

Mit dem interaktiven Format „tagesschau together“ sind erstmals zwei Second-Screen-Events zu den großen TV-Formaten des Bundestagswahlkampfes an den Start gegangen. Die erste Watch Party startete am 9. Februar zum TV-Duell Scholz/Merz, die zweite am 17. Februar zur Wahlarena. Die Watch Partys schließen damit inhaltlich an das erfolgreiche Konzept von tagesschau together an, das Nachrichtengeschehen auf Augenhöhe vermittelt und die Community teilhaben und mitgestalten lässt. Im Anschluss an ihre jeweiligen TV-Auftritte stellten sich Friedrich Merz, Olaf Scholz, Alice Weidel und Robert Habeck den Community-Fragen aus dem Chat. Moderiert wurden die Streams von Hanin Kleemann und Felix Edeha. Sie wurden unterstützt von Journalisten und Creatoren.

Produziert und realisiert wurden die Streams von tagesschau together zur Bundestagswahl 2025 von der Social-Media-Redaktion und dem Innovationslabor von ARD-aktuell, dem NDR, dem SWR X Lab, dem ARD Partnermanagement Social Media sowie der Produktionsfirma von RocketBeansTV "Midflight Productions".

www.twitch.tv/ard

18. Februar 2025/ WH

