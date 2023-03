Stand: 01.03.2023 10:45 Uhr Tag der Dirigentinnen auf NDR Kultur

NDR Kultur widmet am Donnerstag, 2. März, einen ganzen Thementag den Frauen am Dirigierpult. Anlass ist der Kinostart des für sechs Oscars nominierten Musikdramas „Tar“, in dem Cate Blanchett die weltweit gefeierte erste Chefdirigentin der Berliner Philharmoniker spielt. Zwar gehören inzwischen Dirigentinnen wie Joana Mallwitz, Mirga Grazinyte-Tyla, Oksana Lyniv, Simone Young oder Alondra de la Parra zu den großen Namen in der Welt der Klassik, aber eine Frau am Pult oder gar als Orchesterchefin ist nach wie vor selten. Von 129 deutschen Berufsorchestern werden nur vier von Frauen geleitet, so die Deutsche Musik- und Orchestervereinigung „unisono“. Dabei sind immerhin schon ein Viertel der ausgebildeten Maestri weiblich, unter den Studentierenden sind es bereits 37 Prozent.

NDR Kulturchefin Anja Würzberg: „Frauen beweisen am Taktstock Stärke und Sensibilität. Wer könnte bezweifeln, dass sie ebenso gut dirigieren wie ihre männlichen Kollegen? Wir widmen den Frauen am Dirigierpult einen Thementag auf NDR Kultur und präsentieren zahlreiche besondere Persönlichkeiten!“

Von 6.00 bis 18.00 Uhr wird NDR Kultur am 2. März ausschließlich Musik von Ensembles spielen, die von Frauen geleitet werden. Die Redaktion stellt bekannte, aber auch international aufstrebende junge Dirigentinnen vor, darunter die Südkoreanerin Han-Na Chang, die seit 2022 Erste Gastdirigentin am Pult der Symphoniker Hamburg ist sowie die gebürtige Hannoveranerin Erina Yashima, die im Januar 2023 ihr gefeiertes Debüt mit dem NDR Elbphilharmonie Orchester gegeben hat. Die Ausbildung an den Hochschulen wird beleuchtet, und Dr. Anke Steinbeck vom Deutschen Musikrat gibt Auskunft über die aktuelle Situation von Dirigentinnen im Orchesterbetrieb.

Anlässlich des Internationalen Weltfrauentages am 8. März bietet der NDR ein umfangreiches crossmediales Programmangebot im Fernsehen, Radio, auf NDR.de und in den sozialen Medien. Auf der Internetseite NDR.de/weltfrauentag sind die Inhalte ab Donnerstag, 2. März, gebündelt zu finden und mit Hintergrundinformationen versehen.

