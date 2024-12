Stand: 05.12.2024 10:00 Uhr Spannung auf die Ohren - „Die Pfefferkörner“ ab sofort als Hörspiel-Serie

Pünktlich zur Vorweihnachtszeit ermitteln die Pfefferkörner aus den Staffeln 19 und 20 jetzt auch im Audio-Format. So können Familien die Fälle gemeinsam hören, zum Beispiel im Auto oder beim Plätzchen backen. Die ersten beiden Folgen ‚Die Pfefferkörner – Die Fälle als Hörspiel‘, sowie eine Bonusfolge, in der die fünf jungen Detektive vorgestellt werden, erscheinen am 8. Dezember. Eine Woche später folgen elf weitere Folgen.

Gemeinsam mit den „Pfefferkörner“-Schauspieler*innen geht Erzählerin Leonie Landa (Schauspielerin und Synchronsprecherin) auf Verbrecherjagd in Hamburg. Durch Original-Dialoge, Geräusche und Musik werden die Szenen im Kopf zu einem spannenden Hörerlebnis. Das Hörspiel basiert auf den Folgen der erfolgreichen TV-Serie. Autor des Hörspiels ist Sebastian Stuertz. Anfang 2025 erscheinen in einer zweiten Staffel 13 weitere Folgen.

In der ersten Folge der Hörspiel-Serie geht es um die 11-jährige Jasina, die mit einem Metalldetektor auf archäologischer Schatzsuche ist, als sie plötzlich durch einen Schlag auf den Hinterkopf ohnmächtig zusammensinkt. An der Elbe wacht sie wieder auf, doch ihr Metalldetektor ist verschwunden und auf ihrem Unterarm findet sie eine kryptische Drohung. Sie weiht zunächst nur ihren Bruder Hakim ein, aber nachdem Hund Pepper sie und drei andere Kids mit viel Gespür ins Hauptquartier lotst, vertraut sie sich auch ihren neuen Freunden an.

„Die Pfefferkörner“ gelten als Hamburgs stärkste Antwort auf Gauner und Verbrecher und sind seit 1999 fester Bestandteil des ARD Familienprogramms. Die jungen Detektive haben ihr Hauptquartier in der Speicherstadt im Hafen. Von dort aus haben sie bereits 235 Fälle aufgeklärt.

Die ersten beiden Folgen der ersten Staffel der neuen Hörspiel-Serie sowie eine Bonusfolge gibt es ab dem 8. Dezember 2024 in der ARD Audiothek. Elf weitere Folgen sind ab dem 15. Dezember verfügbar.

Im Vorführraum des NDR stehen Folgen im Rohschnitt zum Anhören bereit: https://www.ndr.de/der_ndr/presse/vorfuehrraum/index.html

