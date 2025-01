Stand: 13.01.2025 09:17 Uhr Rekord für „Borowski-Tatort“: höchster Marktanteil seit 22 Jahren

Der „Tatort: Borowski und das hungrige Herz“ hatte am vergangenen Sonntag, 12. Januar, einen so hohen Marktanteil wie noch kein Krimi mit dem von Axel Milberg gespielten Kommissar zuvor: Der Marktanteil lag bei 31,0 Prozent - im Schnitt hatten 8,640 Millionen im Ersten eingeschaltet. In dem „Tatort“ von Katrin Bühlig (Buch) und Maria Solrun (Regie) sind neben Milberg Almila Bagriacik als Borowskis Kollegin Mila Sahin zu sehen, Thomas Kügel als Vorgesetzter Roland Schladitz sowie in den Episodenhauptrollen Laura Balzer und Lina Wendel. Ein Mord bei einer Erotikparty führt Borowski und Sahin in die Welt der Sex- und Liebessüchtigen.

NDR Programmdirektor Frank Beckmann: „‘Borowski und das hungrige Herz' hat mit seinem mutigen Thema und der spannenden Umsetzung das Publikum überzeugt: Kein Borowski-‚Tatort‘ war jemals erfolgreicher! Es ist vor allem dem großartigen Spiel von Axel Milberg zu verdanken, dass sich seine Figur 'Borowski' über so viel Jahre ungebrochener Beliebtheit erfreut. Und Almila Bagriacik bringt als Mila Sahin frischen Wind ins Spiel – selbstbewusst und entschlossen hat sie eine neue, starke Seite ihrer Figur gezeigt. Mit diesem Erfolg im Rücken dürfen wir nun gespannt auf Borowskis letzten Fall schauen: Ein großer Abschied steht bevor!“

Der „Tatort: Borowski und das hungrige Herz“ ist eine Produktion der Nordfilm GmbH (Kerstin Ramcke, Sabine Timmermann) im Auftrag des Norddeutschen Rundfunks für Das Erste. Die Kamera hatte Birgit Guðjónsdóttir, die Redaktion verantwortete Sabine Holtgreve.

Dieser „Tatort“ ist der vorletzte mit Milberg in der Rolle dies Kieler Kommissars – der allerletzte, „Borowski und das Haupt der Medusa“, läuft am 16. März um 20.15 Uhr im Ersten.

Der „Tatort: Borowski und das hungrige Herz“ ist weiterhin in der ARD Mediathek zu sehen: https://www.ardmediathek.de/video/tatort/borowski-und-das-hungrige-herz-oder-team-kiel/das-erste/Y3JpZDovL25kci5kZS85NWVhOWE0NS1mY2EzLTRhNTEtOTBmOS0wNDg3MjcwNjg0NzJfZ2FuemVTZW5kdW5n

13. Januar 2025 / IB

***************************************

Norddeutscher Rundfunk

Unternehmenskommunikation

Presse und Kommunikation

Rothenbaumchaussee 132

20149 Hamburg

presse@ndr.de

www.ndr.de

https://www.linkedin.com/company/norddeutscherrundfunk