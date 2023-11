Stand: 01.11.2023 05:00 Uhr Ex-Polizeipräsident Meyer bei NDR 90,3: "Typischer Polizeiblick" bleibt auch im Ruhestand

In der neuen Folge des NDR 90,3 Podcasts "Feel Hamburg" zeigt sich der vor Kurzem pensionierte Polizeipräsident Ralf Martin Meyer davon überzeugt, dass man den "typischen Polizeiblick" nicht verlernt.

Bei einem Abendspaziergang mit seiner Frau im Naturschutzgebiet Hainesch Iland war ihm schon von Weitem eine alte Dame aufgefallen, die sich auffällig verhielt. "Sie sah ein bisschen so aus, als wenn sie orientierungslos ist und dann habe ich sie angesprochen." Sein Eindruck bestätigte sich und Meyer hat dann kurzerhand die 110 angerufen. "Ich habe meine Kollegen von der Einsatzzentrale gefragt, ob aus dem nahegelegenen Altersheim eine alte Dame weg ist. Das war tatsächlich so und dann haben wir sie zurückgebracht", erinnert sich der erfahrene Polizist und ergänzt, dass bei Abendspaziergängen der Blick in die Vorgärten für ihn einfach dazu gehört. Einen Einbrecher hat er dabei allerdings noch nicht auf frischer Tat ertappt.

Über sein neues Leben mit viel freier Zeit hat sich Meyer noch keine großen Gedanken gemacht und will es auch nicht. Ihm ist es wichtig, jetzt erstmal ganz frei von Termin- und Informationsdruck leben zu können. Er kann es sich aber gut vorstellen, nach dem Vorbild von Wolfgang Sielaff auch dabei mitzuhelfen, Cold Cases aufzuklären. "Die kleine Hilal würde ich schon gerne wieder aufnehmen und finden, wenn es irgendwelche Ansätze geben würde. In dem Fall würde mich das auch persönlich tangieren, sehr sogar." Aber auch bei anderen Verbrechen würde er sich und seine Erfahrungen gerne mit einbringen.

Bei "Feel Hamburg" sprechen Daniel Kaiser und Ralf Martin Meyer auch über besonders schöne, besonders bewegende und besonders gefährliche Erlebnisse aus seinem 44-jährigen Berufsleben bei der Hamburger Polizei.

"Feel Hamburg" oder auch "Viel Hamburg". Das Wortspiel ist Programm. Daniel Kaiser und Britta Kehrhahn, die diesen Podcast im wöchentlichen Wechsel moderieren, stellen damit die schönste Stadt der Welt in den Mittelpunkt. Wie sich Hamburg anfühlt, wie es erlebt wird, mit ganz vielen Gästen aus Hamburg. Das können Prominente sein aber auch Nachbarinnen und Nachbarn. Alle Gäste haben eines gemeinsam: Hamburg.

