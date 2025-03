Stand: 04.03.2025 11:00 Uhr Ölrausch in der Lüneburger Heide: Drehstart für die historische Serie„Schwarzes Gold“ (AT) mit Harriet Herbig-Matten, Aaron Hilmer, Tom Wlaschiha, Henny Reents und Jessica Schwarz

Der Ölboom in der Lüneburger Heide um 1900 ist ein einzigartiges Kapitel norddeutscher Geschichte – und steht im Zentrum der neuen Serie „Schwarzes Gold“ (Arbeitstitel). Zur Starbesetzung des Sechsteilers, den der NDR für die ARD Mediathek produziert, gehören u. a. Harriet Herbig-Matten, Aaron Hilmer, Tom Wlaschiha, Lena Urzendowsky, Henny Reents, Jessica Schwarz und Slavko Popadic. Tim Trachte und Nina Wolfrum inszenieren bis zum 18. Juni den Großteil der Szenen in der Lüneburger Heide, im Museumsdorf Hösseringen und im Camp Reinsehlen bei Schneverdingen. Einige wenige Aufnahmen entstehen in Budapest/Ungarn. Die Bücher schrieben Justin Koch (Head Autor), Pamela Katz und Florian Vey. Die ARD Mediathek wird die historische Serie voraussichtlich am Jahresende 2025 zeigen.

„Schwarzes Gold“ (AT) nimmt die Zuschauenden mit in ein fiktives Dorf um das Jahr 1900. Im Zentrum steht die Bauerstochter Johanna Lambert (Harriet Herbig-Matten): Ihre kleinbäuerliche Familie wird von dem reichen Großbauern Wilhelm Pape (Tom Wlaschiha) um die Ölvorkommen betrogen, die unter ihren Feldern entdeckt werden. Als der Ölrausch das Dorf erfasst und die bäuerliche Gemeinschaft für immer zu vernichten droht, kämpfen die Frauen der Lamberts für Gerechtigkeit und erstreiten ihre Unabhängigkeit. „Schwarzes Gold“ (AT) zeigt die zerstörerische Kraft der grenzenlosen Gier einzelner Menschen sowie den Mut, sich gegen Ungerechtigkeit aufzulehnen – und ist damit hochaktuell.

Zum historischen Hintergrund: Im niedersächsischen Wietze (Landkreis Celle) wurde 1858 eine der weltweit ersten Erdölbohrungen durchgeführt. Bis 1920 war Wietze das produktivste Erdölfeld in Deutschland. Der Ort ist auch Sitz des Deutschen Erdölmuseums.

Zu den weiteren Darstellerinnen und Darstellern gehören Julius Nitschkoff, Daniil Kremkin, Peter Schneider, Liliom Lewald und Stephan Kampwirth.

Produzent:innen sind Matthias Greving und Kirsten Lukaczik (Kinescope Film), Executive Producer ist Dennis Becker und Herstellungsleiter Gregori Winkowski.

Für die Kamera sind Jörg Widmer und Andreas Köhler verantwortlich Die Redaktion haben Donald Kraemer und Diana Schulte-Kellinghaus, beide NDR.

„Schwarzes Gold“ (AT) ist eine Produktion der Kinescope Film in Ko-Produktion mit Filmnation, Hero Squared (Ungarn) und 4Film im Weltvertrieb von The Fifth Season im Auftrag des NDR für die ARD. Die Herstellung wird unterstützt mit Mitteln der nordmedia – Film- und Mediengesellschaft Niedersachsen/Bremen, der MOIN Filmförderung Hamburg Schleswig-Holstein und des FilmFernsehFonds Bayern.

Zu Setterminen wird gesondert eingeladen.

Ein Drehstartfoto finden Sie unter ARD-Foto.de.

