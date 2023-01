Stand: 13.01.2023 18:08 Uhr Obdachlose am Hauptbahnhof: Bezirksamtsleiter kündigt im NDR Hamburg Journal neue Aufenthaltsstätte an

Drogen, Dreck, Elend - die Situation am Hauptbahnhof hat sich zugespitzt. Der zuständige Bezirksamtsleiter Mitte, Ralf Neubauer (SPD), will gegensteuern. Im Hamburg Journal und bei NDR 90,3 kündigte Neubauer an, dass es eine neue Tagesaufenthaltsstätte für Wohnungslose geben wird - fußläufig zum Hauptbahnhof in der Spaldingstrasse, in der Nähe des Winternotprogramms: "Wir versprechen uns davon, eine Verbesserung für die Betroffenen, aber auch für die Situation am Hauptbahnhof."

Die neue Tagesaufenthaltsstelle soll wohl schon am kommenden Freitag in Betrieb genommen werden. Sie bietet bis zu 100 Menschen Schutz, ein warmes Essen und Kleidung.

Um die Lage am Hauptbahnhof zu verbessern, wird auch der Vorplatz der Drogenhilfeeinrichtung "Drob Inn", gegenüber vom Hauptbahnhof, neugestaltet, mit Regenschutz, Bänken und Beleuchtung. "Ich glaube, dass es einfach ein geordneteres Erscheinungsbild braucht, und das wird jetzt im ersten Quartal dieses Jahres voraussichtlich in die Umsetzung gehen", so Neubauer.

Zuletzt hatte die Polizei am Hauptbahnhof deutlich mehr Straftaten registriert und mehr Menschen aus der Obdachlosen- oder Drogenszene, die sich dort aufhalten.

