Nina Petri bei NDR 90,3: Von Autobahnflirts und Fahrradfrust

Klappriger VW Käfer oder eine andere billige Rostlaube? Vor genau dieser Frage stand auch Schauspielerin Nina Petri, als sie sich von ihrer ersten Gage endlich den Traum vom eigenen Auto erfüllen konnte. Ihre Wahl fiel nicht etwa auf irgendein unscheinbares Gefährt, sondern auf einen echten Hingucker: einen goldmetallicfarbenen Opel Manta GTE. Und der hatte es ihr nicht nur wegen seiner PS angetan. "Der Hauptgrund, dieses Auto zu kaufen war, dass auf dem Lenkrad das Wort Petri stand." Ein Auto, das den eigenen Namen trägt? Muss Schicksal gewesen sein. Dass der Manta später durch Filme wie "Manta, Manta" zur popkulturellen Legende werden sollte, war der jungen Nina damals herzlich egal – sie war einfach nur verliebt in ihr neues Gefährt. Im Podcast "Feel Hamburg" von NDR 90,3 verrät sie, wie viel Spaß sie mit dem auffälligen Boliden hatte.

Autobahnromantik in Goldmetallic

"Ich hatte gerade meinen Führerschein gemacht und bin mit diesem Auto mit Tempo 80 auf der Autobahn gefahren. Man kann sich gar nicht vorstellen, was für wunderbare Autobahnflirts ich hatte. Da fährt so ein tiefergelegter Goldmetallic-Opel Manta und da sitzt vorne so eine Ische drin und fährt mit 80 auf der rechten Spur." Petri war mit ihrem Manta nicht nur unterwegs - sie war auf der Überholspur der Aufmerksamkeit. "Ich wurde ständig von Typen überholt, die dann guckten, wer in diesem Auto drin sitzt. Die haben sich dann vor mich gesetzt und sind noch langsamer gefahren, sodass ich überholen musste. Das fand ich total aufregend. Und das wiederholte sich dann immer wieder. Das war herrlich."

Vom Manta aufs Rad

Heute hingegen hat sich das Fortbewegungsmittel ihrer Wahl grundlegend geändert: Statt mit Glanz und Gloria im Manta ist sie meist mit dem Fahrrad unterwegs. Flexibler sei das, sagt sie, und natürlich auch gesünder. Wäre da nur nicht das norddeutsche Wetter. "Ich hasse es, bei Regen zu fahren. Es gibt nicht wirklich die idealen Regenklamotten fürs Rad. Es ist irgendwie anstrengend, die Sachen an- und auszuziehen. Vor allem, wenn man irgendwohin geht und darunter schick ist." Die Hamburger Fahrradwege, zum Beispiel an der Stresemannstraße, hält sie übrigens auch für "ausbaufähig". Aber Hamburg sei auf einem guten Weg. Immerhin.

Im Podcast spricht Nina Petri auch über ihre ersten Bühnenmomente im Schultheater – und über einen besonders prägenden Moment ihrer Jugend: Mit 13 Jahren wurde sie von einem Auto angefahren und musste ein halbes Jahr im Krankenhaus verbringen. Eine Erfahrung, die sie nachhaltig verändert hat.

Den Podcast "Feel Hamburg" mit Nina Petri finden Sie auf der Website von NDR 90,3, der ARD Audiothek und auf den üblichen Podcast-Plattformen – mit noch mehr Geschichten über Krippenspiel, Kinder und ihr Leben in Hamburg.

"Feel Hamburg" oder auch "Viel Hamburg". Das Wortspiel ist Programm. Daniel Kaiser stellt damit die schönste Stadt der Welt in den Mittelpunkt. Wie sich Hamburg anfühlt, wie es erlebt wird, mit ganz vielen Gästen aus Hamburg. Das können Prominente sein aber auch Nachbarinnen und Nachbarn. Alle Gäste haben eines gemeinsam: Hamburg.

Alle Podcasts der Serie finden Sie unter ndr.de/903.

Ansprechpartnerin: Regina Kramer, Tel.: 040 4156 3460, Mail: r.kramer@ndr.de

***************************************

NDR Landesfunkhaus Hamburg

Zentrale Programmaufgaben

Rothenbaumchaussee 132

20149 Hamburg

www.ndr.de/hamburg

www.facebook.com/NDRHamburg

www.twitter.com/NDRpresse