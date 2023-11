Stand: 10.11.2023 10:32 Uhr Neues Team vom NDR für „ARD Radio Tatort“ – mit Nina Kronjäger, David Vormweg, Hanna Plaß und Bjarne Mädel

Sendung: 19. November, 19.00 Uhr, NDR Kultur I ARD-Audiothek bereits vorab ab 10. November

Teamwechsel nach 15 Jahren: Ab November ermitteln Gina Scarafilo, Philipp von Treuenfels und Jules Dombrowski im Rahmen des „ARD Radio Tatorts“ für den NDR. Als kleine Spezialeinheit der mächtigen Staatsanwaltschaft Verden an der Aller sollen sie sich um Extremismus in Niedersachsen kümmern.

Der erste Fall „Geschlossene Gesellschaft“ – geschrieben von Krimi-Bestsellerautorin Simone Buchholz - ist ab Freitag, 10. November, in der ARD-Audiothek verfügbar und wird am 19. November um 19.00 Uhr im Radioprogramm von NDR Kultur gesendet. Zur hochkarätigen Schauspielriege gehören u.a. Nina Kronjäger (als Gina Scarafilo), David Vormweg (als Philipp von Treuenfels), Hannah Plaß (als Jules Dombrowski) sowie Bjarne Mädel (als Kollege von der Wache). Regie führte Eva Solloch, die Redaktion und Dramaturgie hatte Susanne Birkner.

Zum Inhalt: Gina Scarafilo, Philipp von Treuenfels und Jules Dombrowski ermitteln an einer anthroposophischen Schule in Verden an der Aller, die sich seit der Pandemie immer weiter abschottet. Mit falschen Masken-Attesten und „Spaziergängen“ durch die niedersächsische Kleinstadt ging es los. Nach einem Stromausfall beim Sommerblütenfest fühlt sich jemand in der Schule aber offensichtlich „von außen“ angegriffen und schlägt zurück: mit giftigem Tollkirsch-Streuselkuchen. Die verdeckte Ermittlerin Jules Dombrowski wird als Erzieherin eingeschleust, während sich der junge, ehrgeizige Polizist Philipp von Treuenfels noch mit seiner neuen Partnerin zusammenraufen muss: der toughen Extremismus-Spezialistin Gina Scarafilo, die gerade von Hamburg nach Verden gewechselt ist.

Simone Buchholz, geboren 1972 in Hanau, zog 1996 nach St. Pauli. Sie wurde auf der Henri-Nannen-Schule zur Journalistin ausgebildet, schreibt seit 2008 Kriminalromane und gehört zum Präsidium des neu gegründeten PEN Berlin. Für ihre Chastity-Riley-Reihe wurde sie mit dem Radio-Bremen-Krimipreis, dem Crime Cologne Award, dem Deutschen Krimipreis und dem Stuttgarter Krimipreis ausgezeichnet. Für den hr schrieb sie u.a. die Original-Hörspiele „Havanna“ und „10 Atemzüge“.

10. November 2023/BB

