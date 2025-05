Stand: 16.05.2025 15:48 Uhr Neuer NDR Intendant gewählt - Hendrik Lünenborg folgt im September auf Amtsinhaber Joachim Knuth

Der Rundfunkrat des Norddeutschen Rundfunks hat heute mit deutlicher Mehrheit Hendrik Lünenborg (53) für die kommenden fünf Jahre zum künftigen Intendanten gewählt. Der derzeitige Direktor des NDR Landesfunkhauses Hamburg übernimmt im September das Amt von Joachim Knuth.

Der designierte NDR Intendant Hendrik Lünenborg: „Ich bedanke mich für das Vertrauen, das mir erst der Verwaltungsrat und dann der Rundfunkrat ausgesprochen haben. Ich werde mich gemeinsam mit allen NDR Mitarbeitenden dafür einsetzen, dass der NDR stark und vor allem unabhängig bleibt. Um dieses Ziel zu erreichen, müssen wir uns verändern und die digitale Transformation konsequent vorantreiben. Damit der NDR auch in der digitalen Welt eine Selbstverständlichkeit wird.“

NDR Intendant Joachim Knuth: „Ich gratuliere Hendrik Lünenborg und wünsche ihm ab September eine glückliche Hand für dieses Amt. Ich schätze ihn als Menschen, der Verantwortung übernimmt, vertraut, vermittelt und verändert. Darauf wird es ankommen in Zukunft. Gemeinsam werden wir für einen guten Übergang sorgen, damit der begonnene Wandel weitergeht. Unser Erfolg beim Publikum, die finanziell solide Lage, unsere starke Rolle in der ARD und vor allem unsere engagierten Mitarbeitenden geben Rückenwind für die zweite Hälfte dieses Jahrzehnts mit diesem neuen Intendanten.”

Der amtierende Intendant Joachim Knuth hatte den Aufsichtsgremien des NDR im vergangenen Jahr angeboten, seine Amtszeit um wenige Monate zu verkürzen und Ende August 2025 in den Ruhestand zu gehen. Damit soll sichergestellt werden, dass seine Nachfolge früh in wichtige strategische und finanzielle Entscheidungen im NDR und in der ARD eingebunden werden kann.

In der Sitzung des NDR Rundfunkrates am 4. April 2025 hatte sich die Medienmanagerin Sandra Harzer-Kux als neue Intendantin zur Wahl gestellt. Bei der Abstimmung konnte sie die notwendige Stimmenanzahl nicht erreichen. Im Anschluss hat der laut Rundfunkstaatsvertrag dafür zuständige NDR Verwaltungsrat Hendrik Lünenborg als Kandidaten für das Amt des Intendanten vorgeschlagen.

Zur Person:

Hendrik Lünenborg (53) stammt aus Weseke in Westfalen, er ist seit dem 1. Juli 2023 Direktor des NDR Landesfunkhauses Hamburg. Er schloss in Osnabrück ein Studium der Politikwissenschaften und Geschichte ab. Seit 1994 arbeitete er als freier Mitarbeiter beim Norddeutschen Rundfunk. Nach dem Volontariat im NDR war Lünenborg ab 2001 in der Redaktion Landespolitik/Wirtschaft im NDR Landesfunkhaus Niedersachsen in Hannover und beim Radioprogramm NDR Info in Hamburg tätig. 2009 wurde Lünenborg Chef vom Dienst und stellvertretender Leiter beim Radioprogramm N‑JOY. Von 2012 bis 2016 war er Leiter der Intendanz. Zwischen 2016 und 2020 war er Programmchef der Hörfunkwelle NDR 90,3 Hamburg und stellvertretender Direktor des NDR Landesfunkhauses Hamburg. Anschließend war er drei Jahre lang zuständig für die strategische Unternehmensentwicklung und Leiter der Intendanz des NDR. Seit Juli 2023 ist Hendrik Lünenborg Direktor des NDR Landesfunkhauses Hamburg.

16. Mai 2025

