Stand: 24.01.2024 06:00 Uhr #NDRfragt neu im ARD Mittagsmagazin: Große Mehrheit der Befragten beklagt Lehrermangel an Schulen

Schulen haben zahlreiche Herausforderungen zu bewältigen – ob Lernrückstände durch Corona, Mobbing oder Digitalisierung. Das mit Abstand größte Problem sehen die Teilnehmenden der neuesten #NDRfragt-Umfrage jedoch im Lehrkräftemangel. – 89 Prozent bewerten ihn als großes oder sehr großes Problem. Am Mittwoch ist #NDRfragt mit diesen Ergebnissen erstmals Teil des ARD-Mittagsmagazins.

Die Umfrageergebnisse von #NDRfragt sind nicht repräsentativ, geben aber Aufschluss darüber, was die Norddeutschen bewegt. Die Angaben werden nach den statistischen Merkmalen Schulabschluss, Alter, Geschlecht und Bundesland gewichtet, um Verzerrungen herauszurechnen. 17.300 Norddeutsche haben sich an der Umfrage vom 3. bis zum 10. Januar beteiligt.

Mängel im Basiswissen erwartet: Lesen, Schreiben, Rechnen

Fast alle befragten Lehrerinnen und Lehrer (94%) empfinden die Arbeitsbelastung als „eher hoch“ oder „sehr hoch“. Vor allem kleinere Klassen könnten entlasten, sagen fast zwei Drittel der befragten Lehrkräfte (64%).

Um die Lehrpläne zu schaffen, plädiert über die Hälfte der Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Umfrage dafür, mehr Lehrkräfte einzustellen (58%). Nur etwa jeder Fünfte (22%) von ihnen glaubt, dass das Pensum mit dem vorhandenen Lehrpersonal zu schaffen ist. Gut ein Drittel der Befragten, die eine Verbindung zur Schule haben, befürchtet Mängel im Basiswissen: Lesen, Schreiben, Rechnen (34%).



Um neue Lehrkräfte zu gewinnen, nennen die Befragten am häufigsten den erleichterten Einstieg von Quereinsteigern (26%). Die befragten Lehrerinnen und Lehrer hingegen halten bessere Arbeitsbedingungen für den entscheidenden Faktor (50%), um mehr Personal anzuziehen. Quereinsteiger spielen kaum eine Rolle (11%).

Fast zwei Drittel aller Befragten finden, dass in den Schulen „eher zu wenig“ oder „viel zu wenig“ Wissen und Bildung vermittelt wird (62%).

Diese Ergebnisse sind Teil der Umfrage "Schule ohne Lehrer?". Alle Ergebnisse unter NDR.de/NDRfragt.

#NDRfragt im ARD-Mittagsmagazin

Mit #NDRfragt baut der NDR eine Community von Norddeutschen auf, die regelmäßig zu relevanten Themen per Online-Umfrage befragt wird. Mittlerweile sind mehr als 37.000 Norddeutsche Mitglied der #NDRfragt-Gemeinschaft. Über die Ergebnisse der Umfragen berichtet der NDR in seinen Programmen.

Über die Umfrageergebnisse von #NDRfragt wird ab 24. Januar regelmäßig im ARD-Mittagsmagazin berichtet, das seit diesem Jahr vom Mitteldeutschen Rundfunk (MDR) in Leipzig produziert wird. Sie wechseln sich ab mit Ergebnissen von MDRfragt, dem Meinungsbarometer des MDR. Reporterinnen und Reporter besuchen für die zehnminütige filmische Umsetzung einmal im Monat einen Marktplatz im Norden, um mit den Menschen zu dem jeweiligen Umfrage-Thema ins Gespräch zu kommen. Sie zeigen auch Mitglieder der #NDRfragt-Community bei ihnen zuhause und bringen deren Meinung mit in den jeweiligen Beitrag. Ziel ist es, eine möglichst große Vielfalt an Meinungen im Programm abzubilden.

Jetzt für #NDRfragt registrieren

Für die Umfrage-Gemeinschaft #NDRfragt können sich Interessierte fortlaufend unter NDR.de/NDRfragt anmelden. Registrierte erhalten regelmäßig per E-Mail-Einladungen zu neuen Umfragen. Für Befragungen registrieren können sich alle, die mindestens 16 Jahre alt sind und in Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Hamburg oder Bremen wohnen.

24. Januar 2024/ WN

