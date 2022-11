Stand: 10.11.2022 14:25 Uhr NDR Vokalensemble: Saisonauftakt in Hannover

Erstmals bietet das NDR Vokalensemble in der Saison 2022/23 auch eine Abo-Reihe in Hannover an. Mit Monteverdis „Marienvesper“, Händels Oratorium „Belshazzar“ und zwei A-cappella-Konzerten präsentiert das NDR Vokalensemble ein weites stilistisches Spektrum vom Frühbarock bis zur Moderne. Mit dabei sind Chefdirigent Klaas Stok sowie hochkarätige Ensembles wie Concerto Köln und Größen der Chordirigentenszene wie Grete Pedersen und Starpianist Leif Ove Andsnes.

Mit „Vigilia“ (Nachtwache) des finnischen Komponisten Einojuhani Rautavaara eröffnen Klaas Stok und das NDR Vokalensemble die Abo-Reihe in Hannover am Sonnabend, 19. November, um 19.30 Uhr in der Christuskirche. Rautavaaras „Vigilia“ - ein Paradestück spiritueller Musik unserer Zeit - ist ein vielfarbiges Mosaik, in dem sich byzantinische Melodien vermischen mit geflüsterten Passagen und dichten Clustern. In der Tradition der orthodoxen Nachtwache geschrieben, dominieren Wechselgesänge das klangschöne Werk. Aus dem Chor treten zahlreiche Solisten hervor, ergänzt werden sie von zwei Spezialisten ihres Fachs, dem finnischen Tenor Niall Chorell und dem US-amerikanischen Basso profondo Glenn Miller. Er hat sich insbesondere der Musik der orthodoxen Tradition verschrieben und wirkte unter anderem an dem Grammy-prämierten Album „The sacred spirit of Russia“ mit.

Zum Auftakt des Konzerts ist der Mädchenchor Hannover unter der Leitung von Andreas Felber zu erleben.

Das Konzertprogramm ist außerdem am Sonntag, 20. November, in Hamburg (Hauptkirche St. Johannis) zu hören. Infos und Karten unter NDR.de/Vokalensemble.

10. November 2022

