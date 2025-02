Stand: 10.02.2025 10:10 Uhr NDR Vokalensemble: Mozarts geistliche Meisterwerke in der Elbphilharmonie

Wolfgang Amadeus Mozart ist nicht nur für seine Opern berühmt, sondern auch für seine geistlichen Werke. Am 22. Februar wird das NDR Vokalensemble einige diese Werke in seinem zweiten Abo-Konzert in der Elbphilharmonie Hamburg interpretieren. Im Mittelpunkt des Abends steht die Kantate „Davide penitente“.

Eine Kantate als meisterhaftes Remake

Als die Wiener Tonkünstlersozietät Mozart für ein Spendenkonzert um eine Neukomposition bat, sagte er zwar zu. Doch das von ihm gelieferte Werk entpuppte sich als weniger neu als gedacht: Mozart verwendete Teile seiner unvollendeten Großen Messe in c-Moll und ersetzte lediglich den Text. In Wien kannte schließlich niemand die Messe, die Mozart kurzerhand in „David penitente“ (Büßender David“) umbenannte und in eine Kantate umwandelte. Für die Wiener Solisten komponierte er jedoch zwei neue Bravourarien. Dadurch ist das meisterhafte Remake sogar noch ein wenig opulenter als das bereits grandiose Original, das als einer der Höhepunkte der Kirchenmusik gilt.

Starbesetzung in Hamburg

Die virtuosen Solopartien übernehmen drei international begehrte Sängerinnen und Sänger, die auch an der New Yorker Carnegie Hall oder bei den Salzburger Festspielen gefeiert werden: die Sopranistinnen Liv Redpath und Anna Devin sowie der Tenor Sebastian Kohlhepp. Die Leitung übernimmt Chefdirigent Klaas Stok, und es spielt die Kammerakademie Potsdam. Das Orchester wurde 2024 bei den Opus Klassik Awards zum Orchester des Jahres gekürt und hat bereits mehrfach mit dem NDR Vokalensemble zusammengearbeitet.

Zauber(flöten)hafte Parallelen

Neben der Kantate „Davide penitente“ KV 469 erklingt auch ein Werk des 20-jährigen Mozarts, die „Litaniae de venerabili altaris Sacramento“ KV 243. In ihr sind bereits Anklänge an Mozarts wohl beliebteste Oper „Die Zauberflöte“ zu finden. Die Litanei endet mit einer der wohl gewagtesten Chorfugen, die der Komponist je geschrieben hat. Auch das Kyrie in d-Moll K 341 und die Maurerische Trauermusik K 477 stehen auf dem Programm.

Konzert im Video-Livestream und als Radiomitschnitt von NDR Kultur

Das Konzert findet am Sonnabend, 22. Februar 2025, um 20.00 Uhr in der Elbphilharmonie Hamburg statt (Großer Saal) und wird auf NDR.de sowie im YouTube Kanal NDR Klassik live gestreamt. Eine Einführung mit Eva Schramm und Klaas Stok beginnt um 19.00 Uhr. Karten sind unter NDR.de/Vokalensemble sowie an bekannten Vorverkaufsstellen und an der Abendkasse erhältlich. NDR Kultur zeichnet das Konzert auf und sendet es im Rahmen der „Chormusik“ in zwei Teilen am 6. und 13. April, das gesamte Konzert wird ARD-weit dann am 30. Juni ab 20.00 Uhr gesendet. Weitere Informationen: www.ndr.de/vokalensemble.

