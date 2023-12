Stand: 05.12.2023 14:30 Uhr NDR Vokalensemble: Holger Speck dirigiert beim Weihnachtsoratorium für Klaas Stok

Klaas Stok, Chefdirigent des NDR Vokalensembles, muss sein Dirigat für die Aufführungen von J.S. Bachs „Weihnachtsoratorium“ krankheitsbedingt leider absagen. Kurzfristig konnte Holger Speck für die Konzerte gewonnen werden. Speck genießt internationales Renommee und etablierte seine Klangkörper, das Vocalensemble Rastatt und das Barockorchester Les Favorites, mit international ausgezeichneten CD-Einspielungen. In Hamburg war er zuletzt mit seinem Ensemble als Dirigent von Bachs h-Moll-Messe in der letzten großen Kreation „Dona nobis pacem“ des scheidenden Ballettdirektors John Neumeier an der Staatsoper zu erleben, eine Produktion die er im September 2023 auch im Festspielhaus Baden-Baden dirigiert hat.

Termine

Donnerstag, 7. Dezember, 19.00 Uhr I Elbphilharmonie Großer Saal, Hamburg

Sonntag, 10. Dezember, 18.00 Uhr I Petruskirche (Adalbertstr. 10), Kiel

Das Konzert aus der Hamburger Elbphilharmonie wird am 7. Dezember live auf NDR Kultur im Radio, im Videolivestream auf ARTE Concert übertragen sowie unter ndr.de/vokalensemble und auf youtube/ndrklassik übertragen.

