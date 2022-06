Stand: 17.06.2022 15:03 Uhr NDR Verwaltungsrat informiert sich über Immobilien und Nutzungskonzepte, Martina Lassen wird Hauptabteilungsleiterin in der Produktionsdirektion

Der NDR Verwaltungsrat hat sich in seiner Sitzung am Freitag, 17. Juni, ausführlich mit den Immobilien des Norddeutschen Rundfunks beschäftigt. Neue Arbeitsweisen, sich wandelnde programmliche Anforderungen und neue Technik im Zuge der Digitalisierung erfordern eine stetige Weiterentwicklung der Nutzungskonzepte. Ziel ist es, die Flächen und Immobilien nachhaltig und effizient zu bewirtschaften. Eine flexible Bürogestaltung soll moderne Arbeitsweisen wie das hybride Arbeiten ermöglichen. Der Gebäudebestand soll schrittweise energieeffizient und umweltbewusst modernisiert werden.

Karola Schneider, Vorsitzende des Verwaltungsrates: „Der Umbau des NDR spiegelt sich deutlich sichtbar in der Nutzung der Gebäude wider. Geleitet von den Gedanken der Wirtschaftlichkeit, Sparsamkeit und Nachhaltigkeit sehen wir bei der Entwicklung der Standorte, wie sich der NDR dynamisch und zeitgemäß neu aufstellt.“

Darüber hinaus befasste sich der Verwaltungsrat mit dem Revisionsbericht für das Jahr 2021.

Schließlich stimmte der Verwaltungsrat einem Personalvorschlag von Intendant Joachim Knuth zu. Ab August dieses Jahres wird Martina Lassen die Leitung der Hauptabteilung Informations-, Medien- und Verbreitungstechnik übernehmen.

Martina Lassen stammt aus Flensburg. Sie studierte Betriebswirtschaft in Kiel und kam 1993 zum NDR. Sie befasst sich seit nahezu 20 Jahren mit IT-Themen, unter anderem als Projektleiterin in der Abteilung Projekte und Technologien. Seit 2019 leitet Martina Lassen den Service Mediensysteme. Die Abteilung ist verantwortlich für den Service aller Produktionsanwendungen und -systeme in den Produktions- und Redaktionsbereichen von Hörfunk, Fernsehen und Online sowie ARD-aktuell.

17. Juni 2022/ LL

