Stand: 13.03.2025 10:28 Uhr „NDR Kultur Foyerkonzert on tour“ lädt zum Liederabend mit Michaela Kaune ins Europäische Hansemuseum in Lübeck ein

Konzert: Montag, 24. März 2025, 18.00 Uhr, Europäisches Hansemuseum, Lübeck

Kartenverlosung: ab sofort unter NDR.de/kultur und in der NDR Kultur App

Sendung: Donnerstag, 3. April 2025, 19.00 Uhr, NDR Kultur Foyerkonzert

Klavier und Gesang – eine der elementarsten Kombinationen in der Musik. Das „NDR Kultur Foyerkonzert on tour“ im Europäischen Hansemuseum in Lübeck bringt genau diese Kombination auf die Bühne. Und das in deutscher Star-Besetzung mit Sopranistin Michaela Kaune und Pianist Burkhard Kehring.

Michaela Kaune ist festes Mitglied der Deutschen Oper Berlin und regelmäßig auf den Bühnen der renommiertesten internationalen Opernhäuser zu Gast. Zu ihren bekanntesten Interpretationen gehören die Marschallin aus „Der Rosenkavalier“ sowie Eva aus „Die Meistersinger von Nürnberg“ bei den Bayreuther Festspielen. In Lübeck tritt sie gemeinsam mit Burkhard Kehring auf, der sich international als Liedbegleiter einen Namen gemacht hat. Im Rahmen seines Projekts „Divan of Song“ widmet er sich der Erschließung neuer Perspektiven für das Kunstlied-Genre. Michaela Kaune und Burkhard Kehring sind bereits mehrfach zusammen aufgetreten und haben unter anderem gemeinsam Lieder von Robert Schumann aufgenommen.

Beim „NDR Kultur Foyerkonzert on tour“ in Lübeck werden sie erneut ihre Harmonie unter Beweis stellen und unter der Moderation von NDR Kultur Redakteur Ludwig Hartmann Einblicke in ihre Arbeit geben. Das Konzert findet im Europäischen Hansemuseum statt, das in diesem Jahr seinen zehnten Geburtstag feiert. Mit seiner Dauerausstellung zur Geschichte der Hanse sowie vielfältigen Sonderausstellungen erfreut sich das Museum großer Beliebtheit. In Norddeutschland hat es sich als eines der besuchsstärksten Museen etabliert.

Wer sich selbst einen Eindruck vom beeindruckenden Programm des Museums verschaffen möchte, hat vor Konzertbeginn die Gelegenheit dazu. Für Gäste des „NDR Kultur Foyerkonzert on tour“ besteht ab 16:00 Uhr die Möglichkeit, das Europäische Hansemuseum kostenlos zu besichtigen.

Die Eintrittskarten für dieses exklusive „NDR Kultur Foyerkonzert on tour“ können nicht gekauft, sondern nur gewonnen werden. NDR Kultur verlost diese ab 5. März online unter www.NDR.de/kultur und in der NDR Kultur App.

13. März 2025/ BB

