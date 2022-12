Stand: 05.12.2022 10:32 Uhr NDR Journalistin Anna Engelke unterstützt das Team des erfolgreichen NDR Info Podcasts „Streitkräfte und Strategien #Ukraine“

Der NDR Info Podcast „Streitkräfte und Strategien“, der derzeit zu den meistgehörten Podcasts in der ARD-Audiothek gehört, bekommt Unterstützung: NDR Journalistin Anna Engelke wird vom 6. Dezember an im Wechsel mit Carsten Schmiester als Gastgeberin mit Expertinnen und Experten für Sicherheitspolitik sowie Korrespondentinnen und Korrespondenten in der Ukraine und Russland sprechen. „Streitkräfte und Strategien ist die ruhige Antwort auf die vielen beunruhigenden Nachrichten aus der Ukraine und aus Russland“, so Engelke. „Die Reaktionen der Hörerinnen und Hörer zeigen, wie sehr sie dem Team des Podcasts vertrauen. Dabei mitzumachen, ist für mich eine ganz besondere Aufgabe.“

Anna Engelke ist eine erfahrene Journalistin. Sie berichtete für den NDR viele Jahre als Korrespondentin aus Bonn, Berlin und Washington. Einer ihrer Schwerpunkte ist Sicherheits- und Verteidigungspolitik. Von März 2017 bis März 2022 war sie vom NDR freigestellt und arbeitete als Sprecherin von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Sie wird den Podcast „Streitkräfte und Strategien“ vor allem aus Berlin verstärken.

Carsten Schmiester war für den NDR unter anderem in London, Washington und Stockholm als Korrespondent tätig. Seit dem 24. Februar 2022 ist er einer der Gastgeber von „Streitkräfte und Strategien“.

„Streitkräfte und Strategien“ ist einer der erfolgreichsten deutschen Podcasts. Seit dem Tag des russischen Überfalls auf die Ukraine wurde er rund 22 Millionen Mal abgerufen. Die Macherinnen und Macher ordnen immer dienstags und freitags um 17.30 Uhr in der ARD-Audiothek die aktuellen Entwicklungen ein und blicken dabei auch auf die Bundeswehr sowie Krisengebiete in der ganzen Welt. „Wir liefern keine simplen Schlagzeilen, sondern erklären und analysieren“, sagt Carsten Schmiester. „Wir wollen den Hörerinnen und Hörern helfen, mit ihren Sorgen, die auch unsere sind, umzugehen. Ich habe noch nie in meinem Journalistenleben so viel gutes Feedback bekommen.“

Hier finden Sie den NDR Info Podcast „Streitkräfte und Strategien“ in der ARD-Audiothek: https://www.ardaudiothek.de/sendung/streitkraefte-und-strategien-ukraine/7852196/

5. Dezember 2022

