Stand: 30.05.2024 09:24 Uhr NDR Info – Wissenschaft aus Braunschweig: „Wie raus aus Plastikflut und Abfallbergen? – Recycling, Materialforschung und unser Umgang mit Müll“ - der Synapsen-Podcast live

Das, was wir wegwerfen, ist niemals einfach weg, auch wenn wir es uns wünschen. Die Abfallmenge, die wir erzeugen, ist immer noch viel zu groß – 340 Millionen Tonnen Müll sind es jährlich in Deutschland, dabei müssten wir Ressourcen schonen und Umwelt sowie Klima schützen. Trotzdem umgeben wir uns mit immer neuem Verpackungsmüll – 237 Kilogramm pro Kopf und Jahr, mehr als der europäische Durchschnitt. Dabei würden wir bestimmt alle sagen: „Müll trennen, recyceln, da sind wir schon gut.“ – Wie kann es besser werden?

In ihrer gemeinsamen Veranstaltungsreihe gehen NDR Info und das Haus der Wissenschaft in Braunschweig diesmal auf eine der drängendsten Fragen unserer Zeit ein. Wir diskutieren am 17. Juni in Braunschweig über neue Perspektiven und historische Einblicke, von Wegwerfgesellschaft bis Recycling. Wir fragen, was Biokunststoffe können und wo Verzicht das Beste ist. Wir begeben uns in die Kreislaufwirtschaft und schauen, wie wir weniger Müll verursachen, aber mehr aus ihm machen können.

Die NDR Info Wissenschaftsredakteurin Lena Bodewein spricht dazu mit Professor Dr.-Ing. Kerstin Kuchta, der Direktorin des Institute of Circular Resource, Engineering and Management der TU Hamburg, Professor Dr. Franziska Neumann vom Institut für Geschichtswissenschaft der TU Braunschweig und Dipl.-Ing. Simon McGowan vom Institut für Biokunststoffe und Bioverbundwerkstoffe an der Hochschule Hannover.

Die Diskussion wird aufgezeichnet und am 9. August 2024 als Podcast im NDR Info Wissenschafts-Podcast „Synapsen“ veröffentlicht: zu finden in der ARD Audiothek und dort, wo es Podcasts gibt. Im Radioprogramm von NDR Info wird die Sendung am 11. August um 17.05 Uhr ausgestrahlt.

Termin: Montag, 17. Juni, 19.00 Uhr, Haus der Wissenschaft in Braunschweig, Eintritt frei.

Weitere Informationen zum Podcast „Synapsen“ unter NDR.de/Synapsen.

30. Mai 2024/ BB

