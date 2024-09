Stand: 20.09.2024 10:35 Uhr NDR Info Podcast „Soko Romeo“ – Liebesbetrüger im Internet

Sie tun alles dafür, damit Frauen sich in sie verlieben – um sie dann finanziell auszunehmen: Lovescammer sind Liebesbetrüger im Internet, sie arbeiten mit geklauten Bildern und erfundenen Identitäten, erzählen immer gleiche Geschichten, warum sie jetzt dringend Geld brauchen. Im NDR Info Podcast „Soko Romeo“ erzählt Autorin Alexa Hennings die Geschichte mehrerer Frauen, die sich gegen Lovescammer wehren.

Die sogenannte „Soko Romeo“ ist eine Gruppe von Frauen, viele von Ihnen Opfer von Lovescammern, die die Täter überlisten, hinhalten, ködern, möglichst viele ihrer Daten abgreifen und diese dann veröffentlichen. Sie nennen sich „Baiterinnen“, nach dem englischen Begriff „Bait“ für Köder. Mit gefakten WhatsApp-Nachrichten und Mails halten die Baiterinnen die Lovescammer ständig in Bewegung. So verlieren die Fake-Liebhaber Zeit, andere Frauen zu schädigen oder fliegen im besten Fall mit ihrer falschen Identität auf.

In einem Forum sammeln sich die unglaublichsten Geschichten von Liebesbetrug: wie Frauen emotional abhängig gemacht werden, bis sie Herz und Verstand nicht mehr trennen können, den ständigen Geldforderungen ihrer „Lover“ nachgeben und ganze Vermögen, Eigentumswohnungen oder die Rentenersparnisse verlieren.

Nicht nur auf Dating-Apps nehmen sie Kontakt zu Frauen auf, sondern auch in beruflichen Netzwerken wie LinkedIn. Dabei suchen sie gezielt nach alleinstehenden und einsam wirkenden, wohlhabenden Frauen.

Auch Heike, Anfang 50, wurde Opfer eines sogenannten Lovescammers. Dabei passt sie nicht in das typische Bild der Opfer: Sie ist studierte Betriebswirtin; tough und verheiratet. Die Liebesavancen des Betrügers lehnt sie ab, ist aber an einer „Brieffreundschaft“ interessiert. Am Ende der „Freundschaft“ ist sie fast 200 000 Euro ärmer, ihre Altersvorsorge ist weg.

Im Podcast verfolgt Alexa Hennings den Chat zwischen Helga, alias „Herzdame“, und dem Scammer „John“. Der gibt sich als Geschäftsmann aus, auf dem – gefakten - Foto lächelt er sympathisch. Am Anfang schickt er ihr Liebesgrüße, verspricht ihr den Himmel auf Erden. Als er später tausende Euro aus immer neuen Gründen von ihr fordert, hält sie ihn erst über Monate hin, willigt dann ein und organisiert eine fingierte Geldübergabe. Johns Mittelsmann erscheint am vereinbarten Ort in Bayern: leider ist Helga schon weg. Ein Trick, mit dem die Baiterinnen immer wieder Liebesbetrüger auffliegen lassen und so weitere Opfer vor großem finanziellen Schaden bewahren.

„Soko Romeo – Baiterinnen gegen Lovescammer im Netz“ (Regie: Susanne Krings, Redaktion im NDR: Christiane Glas) ist ab sofort in der ARD Audiothek verfügbar und wird im Radio auf NDR Info an folgenden Terminen gesendet: am 22. September die Folgen 1 und 2 und am 29. September die Folgen 3 und 4, jeweils ab 11.04 Uhr und 15.04 Uhr.

