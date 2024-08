Stand: 22.08.2024 15:00 Uhr NDR Hamburg Sommerinterview: Fegebank will Erste Bürgermeisterin werden

Hamburgs Zweite Bürgermeisterin Katharina Fegebank (Grüne) will wieder als Bürgermeisterkandidatin antreten. Das hat sie am im Sommerinterview von NDR 90,3 und dem Hamburg Journal gesagt.

Fegebank ließ am Donnerstag im Sommerinterview keinen Zweifel, dass sie Hamburgs nächste Bürgermeisterin werden will: "Ich habe noch unglaublich viele Ideen, merke, dass es viel Zuspruch gibt aus der Stadt, aber auch Ermutigung aus der Partei. Und ich habe große Lust, als Spitzenkandidatin anzutreten für die Grünen. Und wenn unsere Partei auch will und mitzieht, dann greife ich auch noch mal an, um Erste Bürgermeisterin in Hamburg zu werden."

Konfrontiert mit den Aussagen des Ersten Bürgermeisters Peter Tschentscher (SPD) in dessen Sommerinterview, er habe durchaus Präferenzen für einen Fortbestand von Rot-Grün, erklärte Fegebank: "Warum sollte ich ihm das nicht abnehmen? Wir sind seit vielen Jahren in einer sehr zuverlässigen, in einer sehr eingeschwungenen Koalition. Wir bringen ziemlich viel auf die Strecke. Wir haben große Erfolge gemeinsam erstritten, errungen - und das funktioniert. Wir vertrauen einander, und deshalb denke ich das Rot-Grün/Grün-Rot ein gutes Bündnis ist für diese Stadt."

Kritisch sieht Fegebank den bevorstehenden Machtwechsel im Bezirk Hamburg-Nord, der die Grünen künftig außen vorlässt. "Jetzt ist mein Erstaunen darüber doch schon sehr groß, dass man aus einer sehr komfortablen Zwei-Parteien-Konstellation in eine verkrampfte Vier-Parteien-Konstellation hineingehen will. Ich finde das sehr befremdlich", so Fegebank im Sommerinterview mit NDR 90,3 und dem Hamburg Journal.

Im Bürgerschaftswahlkampf setzt Fegebank auf die Themen Wissenschaft, Bildung, Mobilitätswende und Zusammenhalt. "Was mir ein ganz wichtiges Anliegen ist, den Zusammenhalt in der Gesellschaft zu stärken. Wie schaffen wir es, zusammenzuhalten als Gesellschaft? Hamburg als Safe Space, wo jeder und alle so sein und leben können, wie sie sind."

Das ausführliche Interview sehen Sie auch heute Abend um 18 Uhr im NDR Hamburg Journal - oder online unter ndr.de/hamburg.

