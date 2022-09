Stand: 02.09.2022 17:45 Uhr NDR Hamburg: Scharfe Kritik von AfD-Fraktionschef Nockemann an CDU

Hamburgs AfD-Fraktionschef Dirk Nockemann übt im Sommerinterview von NDR 90,3 und dem Hamburg Journal scharfe Kritik an der CDU. Bei der CDU gibt es Widerstand gegen den Parteieintritt von Hamburgs früherem AfD-Fraktionschef Jörn Kruse.

"Bei der CDU ist es ja im Moment so, dass bloß die Aufnahme von Professor Kruse einen heftigen Streit ausgelöst hat. Wir wissen ja, dass Herr Thering (Dennis Thering, CDU- Fraktionschef) gegen die Aufnahme ist. … Jüngst hat sich auch Marcus Weinberg (Ex CDU- Spitzenkandidat in Hamburg) noch eingeschaltet. Der hat auch gesagt, es sei unerträglich, jemand wie Herrn Kruse zu bekommen. Diese Argumentation finde ich ein bisschen schräg, denn wir sind eine demokratische Partei mit demokratischen Mitgliedern."

Es gehe nicht, dass man Menschen ausgrenze, weil sie mal in der AfD Politik gemacht hätten, sagt Nockemann weiter. "Wir treten ein für die Freiheit des Bürgers. Wir treten ein gegen die Übergriffigkeit des Staates, wie wir sie erlebt haben im Corona-Bereich, wie wir sie aber auch im Augenblick erleben bei der Energiefrage."

Die Arbeit des früheren Parteifreundes Kruse sieht Dirk Nockemann im Sommerinterview von NDR 90,3 und Hamburg Journal kritisch. "Jörn Kruse ist bei uns nie durch großartige politische Kommunikation aufgefallen. Er hat auch im Wesentlichen nie die entsprechenden politischen Impulse gegeben. Er war Professor, das war schon attraktives Personal, wenn ich das so sagen darf. Aber ansonsten hat er eher Mitglieder gegeneinander aufgebracht. Und ich wünsche der CDU viel Spaß mit ihm", so Nockemann.

Mit Blick auf die Energiekrise wirbt Hamburgs AfD-Fraktionschef für die Förderung von Gas in Deutschland und die Atomkraft. "Wir brauchen eine Laufzeitverlängerung für die drei noch am Netz befindlichen Kernkraftwerke", so Nockemann im Sommerinterview. Außerdem möchte er die drei Kernkraftwerke, die im letzten Jahr abgeschaltet wurden, wieder ans Netz bringen.

***************************************

NDR Landesfunkhaus Hamburg

Zentrale Programmaufgaben

Rothenbaumchaussee 132

20149 Hamburg

www.ndr.de/hamburg

www.facebook.com/NDRHamburg

www.twitter.com/NDRpresse