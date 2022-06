Stand: 09.06.2022 10:20 Uhr NDR Bücherpodcast eat.READ.sleep. feiert mit einer XXL-Folge Jubiläum

Veröffentlichung der Jubiläums-Podcastfolge: 10. Juni, ab 6.00 Uhr unter ndr.de/eatreadsleep, in der ARD Audiothek und dort, wo es Podcasts gibt.

Im Radio auf NDR Kultur: 11. Juni, 13.15 Uhr

Lieblingsbücher, Neuerscheinungen, Bestseller: Im NDR Bücherpodcast eat.READ.sleep. geben die drei Hosts Katharina Mahrenholtz, Daniel Kaiser und Jan Ehlert Tipps und Orientierung auf dem Büchermarkt. Im Juni begeht der beliebte Podcast sein zweijähriges Jubiläum mit einer XXL-Folge, die auch Einblicke ins Private gewährt.

Daniel Kaiser lädt in seine Wohnung ein und kocht gemeinsam mit seinen Mitstreier*innen das eat.READ.sleep.-Geburtstagsmenü. Jan Ehlert stellt seine Qualitäten als Bartender unter Beweis und mixt einen Geburtstagscocktail, den die eat.READ.sleep-Community kreiert hat. Und Katharina Mahrenholtz hat frische Kräuter für die Grüne Soße à la Goethe besorgt - das Hauptgericht der Folge soll eine Hommage an den Dichterfürsten sein - oder ist dessen Leidenschaft für Grüne Soße etwa nur eine Legende?

Die Hauptrolle spielen aber wie immer die Bücher: Über den Bestseller „Eine Frage der Chemie“ wird gestritten, über den All-Time-Favorite „Little Women“ herrscht zwar Einigkeit, nicht aber über die Schmuckausgabe, die Daniel Kaiser auf Wunsch von Katharina Mahrenholtz gekauft hat. Zwischendurch gibt es Anekdoten aus zwei Jahren Podcast, Einblicke in Daniel Kaisers Besteckschublade und ein Überraschungsfeuerwerk zum Schluss.

„eat.READ.sleep. wäre nichts ohne seine vielen treuen Fans, die gemeinsam mit Katharina, Jan und Daniel die Freude am Lesen feiern“, so Anja Würzberg, Leiterin des Programmbereichs Kultur im NDR. „Vielen Dank an die gesamte eat.READ.sleep.-Community für zwei leidenschaftliche Lesejahre, für den lebhaften Austausch und die spannenden Anregungen!“

Der NDR Bücherpodcast eat.READ.sleep. geht alle 14 Tage freitags mit einer neuen Folge online. Abonniert werden kann der Podcast unter ndr.de/eatreadsleep in der ARD Audiothek und dort, wo es Podcasts gibt.

9. Juni 2022

