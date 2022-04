Stand: 20.04.2022 09:56 Uhr NDR 90,3, das Hamburg Journal und die Hamburger Tafel sammeln Lebensmittelspenden

NDR 90,3 und das Hamburg Journal sammeln am Donnerstag, den 21. April, gemeinsam mit der Hamburger Tafel Lebensmittel- und Hygienartikel-Spenden für bedürftige Hamburgerinnen und Hamburger. Unser Stadtreporter sowie die Mitarbeitenden der Hamburger Tafel nehmen die Spenden auf dem Wandsbeker Wochenmarkt, im Elbe-Einkaufszentrum, bei Edeka Boldt in Harvestehude und im Alstertal Einkaufszentrum entgegen.

Hamburger Tafel braucht dringend Spenden

Das Leben wird immer teurer. Die Preise für Lebensmittel sind in den vergangenen Wochen stark gestiegen. Viele Hamburgerinnen und Hamburger wenden sich an die Hamburger Tafel. Aber auch dort werden die Vorräte knapp. "Wir merken einen Engpass bei Konserven und anderen haltbaren Lebensmitteln wie Nudeln, Reis oder auch Hygieneartikeln", so Jan-Henrik Hellwege von der Hamburger Tafel. "Wir brauchen neue Spender, wir brauchen mehr Spender!"

Spenden-Sammelstellen in vier Hamburger Stadtteilen

NDR 90,3 und das Hamburg Journal wollen helfen und rufen gemeinsam mit der Tafel zu Lebensmittel- und Hygienartikel-Spenden auf. Am Donnerstag, den 21.April, sind die Spendentransporter der Tafel gemeinsam mit dem roten Ü-Wagen von NDR 90,3 in Hamburg unterwegs und sammeln Ihre Spenden ein.

8.30 bis 10 Uhr: Wandsbeker Wochenmarkt (Quarree, 22041 Hamburg - auf dem Wochenmarktgelände, hinter dem Quarree)

(Quarree, 22041 Hamburg - auf dem Wochenmarktgelände, hinter dem Quarree) 11 bis 12.30 Uhr: Elbe-Einkaufszentrum (Osdorfer Landstraße 131-135, 22609 Hamburg - vor dem REWE Markt)

(Osdorfer Landstraße 131-135, 22609 Hamburg - vor dem REWE Markt) 13.30 bis 15 Uhr: Edeka Boldt (Kaiser-Friedrich-Ufer 30, 20253 Hamburg - vor dem Parkplatz)

(Kaiser-Friedrich-Ufer 30, 20253 Hamburg - vor dem Parkplatz) 16 bis 17.30 Uhr Alstertal Einkaufszentrum (Heegbarg 31, 22391 Hamburg - Außenfläche "Roter Platz")

Weitere Informationen zu der Aktion finden Sie bei ndr.de/903 und in der NDR Hamburg App.

