Stand: 30.10.2024 10:00 Uhr Mitmach-Aktion: NDR Kultur sucht „Legenden von nebenan“

Wem würden Sie an Ihrem Wohnort ein Denkmal setzen? NDR Kultur sucht „Legenden von nebenan“: Persönlichkeiten, die sich in besonderer Weise für Gemeinschaft, Kultur, Freiheit oder Menschlichkeit in norddeutschen Dörfern, Gemeinden oder Städten engagieren bzw. engagiert haben. Und die die Menschen vor Ort nachhaltig inspirieren.



Diese „Legenden von nebenan” möchte NDR Kultur ins Rampenlicht stellen – und ruft sein Publikum in Fernsehen, Radio und auf seinen Online-Kanälen auf, sich auf regionale Spurensuche zu begeben und verborgene Geschichte(n) ans Licht zu holen: vor Ort im eigenen Dorf, in der Gemeinde oder Stadt. Den „Legenden von nebenan” wird der NDR dann ein virtuelles Denkmal setzen, ein hochwertig gestaltetes Filmporträt, das ab Jahresende mit einem QR-Code im Heimatort der Person abrufbar ist.

Über ausgewählte regionale „Legenden” wird NDR Kultur berichten – in „NDR Kultur – Das Journal“ im NDR Fernsehen, im Radio auf NDR Kultur, online unter ndr.de/kultur sowie auf seinen Social-Media-Kanälen.

Einreichungen werden bis zum 18. November 2024 über ndr.de/legenden angenommen.

30. Oktober 2024 / WN

***************************************

Norddeutscher Rundfunk

Unternehmenskommunikation

Presse und Kommunikation

Rothenbaumchaussee 132

20149 Hamburg

presse@ndr.de

www.ndr.de

www.twitter.com/NDRpresse