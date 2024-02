Stand: 07.02.2024 05:00 Uhr Mary Roos bei NDR 90,3: "Ich gebe viel Trinkgeld"

"Lieber miteinander als gegeneinander!" Das findet Sängerin Mary Roos und erzählt in der aktuellen Folge des Podcasts "Feel Hamburg" von NDR 90,3, dass ihr die aktuelle Situation Angst macht. "Diese heutige Zeit ist so kalt. Jeder daddelt da an seinem blöden Handy rum und man unterhält sich nicht mehr. Das ist furchtbar", sagt die Sängerin und ergänzt, dass sie sich dieser Haltung ganz bewusst entgegenstemmt. Sie unterhält sich gerne auch mit wildfremden Menschen und spricht sie sogar aktiv an. "Ich habe so viel Glück in meinem Leben, das möchte ich gerne weitergeben. Deshalb gebe ich auch immer reichlich Trinkgeld, wenn ich im Restaurant bin und ich umarme gerne Menschen."

Zeit, sich um andere zu kümmern, hat Mary Roos bald reichlich. Bis Ende des Jahres stehen noch einige Shows mit dem Programm "Mehr Nutten, mehr Koks - scheiß auf die Erdbeeren" an, aber dann soll endgültig Schluss sein. Ein Comeback wird es nicht geben. Da ist die Sängerin sehr deutlich: "Du musst wissen, wann es gut ist. Ich möchte nicht, dass die Leute mir beim Älterwerden zugucken. Das mag ich nicht." Gelegentlich in einer Talkshow zu Gast zu sein, das kann sie sich vorstellen, aber: "Ich werde nicht mehr singen."

Im Gespräch mit NDR 90,3 Host Daniel Kaiser erzählt Mary Roos auch von ihren ersten Schritten in Hamburg, ihrer WG-Erfahrung in Eimsbüttel und verrät, welche skurrile Macke sie hat.

"Feel Hamburg" oder auch "Viel Hamburg". Das Wortspiel ist Programm. Daniel Kaiser und Ilka Steinhausen, die diesen Podcast im zweiwöchentlichen Wechsel moderieren, stellen damit die schönste Stadt der Welt in den Mittelpunkt. Wie sich Hamburg anfühlt, wie es erlebt wird, mit ganz vielen Gästen aus Hamburg. Das können Prominente sein aber auch Nachbarinnen und Nachbarn. Alle Gäste haben eines gemeinsam: Hamburg.

Alle Podcasts der Serie finden Sie unter: https://www.ndr.de/903/podcast5108.html

