"Man muss den Stadtpark auch fürchten" - Lotto King Karl bei NDR 90,3

Die Freilichtbühne im Hamburger Stadtpark gehört für viele mit zu den schönsten Open Air Bühnen in Deutschland. In guter Tradition startet die Saison am 13. Mai mit dem Konzert von Hamburgs Kultsänger Lotto King Karl und seinen Barmbek Dream Boys. In der neuen Folge des NDR 90,3 Podcasts "Feel Hamburg" spricht der Musiker über die Konzerte in "Hamburgs grünem Wohnzimmer" und sagt: "Man muss den Stadtpark auch fürchten." Grund ist die Pflasterstein-Oberfläche der Freilichtbühne und die kann auch schon mal wehtun. "Man läuft bei so einem Konzert 15 Kilometer und das auf Pflastersteinen ist echt gar nicht so doll", so Lotto.

Mit dem Abschied des Hamburger SV aus der Fußball-Bundesliga verschwand auch Lottos Hymne "Hamburg, meine Perle" aus dem Stadion. Damit ist auch für ihn eine Ära zu Ende gegangen. Viele Narben sind seitdem verheilt. Einige Dinge allerdings machen auch im Nachhinein noch sprachlos: "Es gibt Leute, die in dem Moment, in dem in der Zeitung stand, dass ich da nicht mehr bin, meine Telefonnummer gelöscht haben. Es gibt Leute, die einen nicht mehr auf der Straße grüßen", sagt Lotto.

Wenn Lotto King Karl unterwegs ist, wird er gerne auch mit seinem Musiker-Kollegen Smudo von den Fantastischen Vier verwechselt. "Wir haben uns eine Zeit lang gegenseitig immer Autogrammkarten von dem anderen gegeben", erzählt Lotto. So konnten sie vermeiden, dass Leute sauer wurden, wenn sie kein Autogramm bekamen. "Manchmal gibt es Situationen, in denen ich dann Smu anrufe und sage: Pass auf, wenn dich jemand fragt, Du hast gerade Folgendes gemacht…", witzelt der Musiker weiter.

In der aktuellen Podcast-Folge von "Feel Hamburg" erzählt Lotto King Karl auch, wie für ihn damals in den 90er-Jahren alles begann, was an der Geschichte mit seinem Lottogewinn dran ist und was er als König von Hamburg ändern würde: "Bitte, bitte, bitte hört auf mit diesen fürchterlichen Baustellen."

"Feel Hamburg" oder auch "Viel Hamburg". Das Wortspiel ist Programm. Daniel Kaiser und Britta Kehrhahn, die diesen Podcast im wöchentlichen Wechsel moderieren, stellen damit die schönste Stadt der Welt in den Mittelpunkt. Wie sich Hamburg anfühlt, wie es erlebt wird, mit ganz vielen Gästen aus Hamburg. Das können Prominente sein aber auch Nachbarinnen und Nachbarn. Alle Gäste haben eines gemeinsam: Hamburg.

