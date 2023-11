Stand: 24.11.2023 09:40 Uhr Liveact bei „Phil & Chill“ im Januar 2024: NDR Radiophilharmonie und N-JOY präsentieren Loi

Trüber Januar? Keine Spur! Denn die NDR Radiophilharmonie und N-JOY präsentieren mit „Phil & Chill“ am Sonnabend, 13. Januar 2024, erneut eine kontrastreiche Party-Nacht, ein Pop-Event und Klassik-Erlebnis in einem. Dabei werden nacheinander die NDR Radiophilharmonie und ein von N-JOY kuratierter Pop-Act auf den Bühnen im NDR Landesfunkhaus Niedersachsen in Hannover zu erleben sein – 2024 die Sängerin Loi. Tickets sind bereits ab jetzt erhältlich.

Ganz im Sinne der „Phil & Chill“-Botschaft „Das Beste aus zwei Welten“ bringen die NDR Radiophilharmonie und der britische Dirigent Andrew Manze Bruckners 2. Sinfonie auf die Bühne. Martina und Greg von der N-JOY Morningshow sorgen dabei für den richtigen Ton in der Moderation. Im Anschluss laden Loi und ihre Band zur Party, so wie es vor ihnen schon Künstlerinnen und Künstler wie Max Giesinger, Joris, LEA oder Zoe Wees getan haben. N-JOY-DJ Christian Lidsba sorgt davor und danach für die richtige Laune beim Tanzen.

Es gibt Stimmen, die einen hellhörig machen. Die Sängerin Loi, die 2002 als Leonie Greiner in Mannheim geboren wurde, machte bereits 2021 mit ihrer ersten Single „Follow“ als Titelsong zum Film „Ostwind – Der große Orkan“ auf sich aufmerksam. Den Durchbruch erreichte sie mit ihrer 2022 veröffentlichten Single „Gold“. Von den USA über Lateinamerika und Italien bis nach Japan: Auch international hat Loi inzwischen viele Fans gewonnen.

Tickets zum Preis von 38 Euro sind unter www.ndr.de/radiophilharmonie, beim NDR Ticketshop in Hannover und allen Eventim-Vorverkaufsstellen erhältlich.

24. November 2023

***************************************

Norddeutscher Rundfunk

Unternehmenskommunikation

Presse und Kommunikation

Rothenbaumchaussee 132

20149 Hamburg

presse(at)ndr.de

www.ndr.de

www.twitter.com/NDRpresse