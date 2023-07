Stand: 27.07.2023 17:10 Uhr Linken-Fraktionsvorsitzende Özdemir im NDR Sommerinterview: Pläne zum Bau der U5 stoppen

Die Senatspläne zum Bau der U5 stoßen bei der Linkspartei auf erheblichen Widerstand. Dass dadurch die S-Bahn-Anbindung nach Lurup und Osdorf jetzt offenbar wieder in Frage stehen könnte, empört die Co-Vorsitzende der Linksfraktion, Cansu Özdemir. Im Sommer-Interview mit dem NDR Hamburg Journal und NDR 90,3 betont sie: "Als Osdorferin kann ich ganz deutlich sagen, das ist unglaublich frustrierend für die Menschen. Da leben teilweise Menschen, die seit über 50 Jahren darauf warten, dass eine Anbindung im Osdorfer Born und in Lurup eben dann auch gebaut wird. Und das sind immer wieder leere Versprechen." Özdemir fordert, die Pläne zur U5 unmittelbar zu stoppen. "Wir werden den Senat auch unter Druck setzen", so Özdemir.

Mit Blick auf die Drogenszene am Hauptbahnhof forderte Cansu Özdemir weitere Maßnahmen: "Zum Beispiel, dass man Clean-WGs gründet, wo Menschen auch über Nacht unterkommen. Vor allem bei Jugendlichen finde ich es so wichtig." Özdemir betonte mit Blick auf die nächsten Haushaltsberatungen, Konzepte zu entwickeln: "Wenn wir uns die soziale Arbeit jetzt anschauen in Hamburg, sie ist dauernd unterfinanziert, obwohl wir wirklich einen hohen Bedarf haben, vor allem eben auch am Hamburger Hauptbahnhof." Zuvor hatte bereits die Zweite Bürgermeisterin Katharina Fegebank (Grüne) im NDR-Sommer-Interview betont, dass man sich die Situation rund um das Drogenberatungszentrum "Drob Inn" genauer ansehen müsse.

Dem rot-grünen Senat erteilte Cansu Özdemir in zentralen Politik-Feldern eine schlechte Note: "Ja, man kann ganz deutlich sagen, sozialpolitisch, klimapolitisch können wir eine sechs vergeben." Natürlich sei nicht alles immer schlecht. "Aber dennoch gibt es viele Ansätze, wo wir natürlich eine ganz andere Auffassung haben und wo wir auch Alternativen aufzeigen", so Cansu Özdemir.

***************************************

NDR Landesfunkhaus Hamburg

Zentrale Programmaufgaben

Rothenbaumchaussee 132

20149 Hamburg

www.ndr.de/hamburg

www.facebook.com/NDRHamburg

www.twitter.com/NDRpresse