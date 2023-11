Stand: 15.11.2023 05:00 Uhr Krebspatientin Ute Engelmann bei NDR 90,3: "Ich lasse mir nicht vom Krebs bestimmen, wie es mir geht."

Carpe diem - nutze den Tag. Das ist das Lebensmotto von Ute Engelmann, die in der aktuellen Folge des NDR 90,3 Podcasts „Feel Hamburg“ über ihre Krebserkrankung spricht. Ihre Reaktion auf die Diagnose Knochenkrebs war, dass Sie ihre Familie um sich herum versammelte und Champagner und Hummer bestellte. „Das war ein denkwürdiger Abend, weil wir so lebendig waren. Wir hatten engen Kontakt und hatten wunderbare Gespräche. Zwischendurch haben wir auch geweint und dann wieder gelacht und Champagner getrunken, angestoßen“, erinnert sich die 65-Jährige im Gespräch mit Moderatorin Britta Kehrhahn. Inzwischen lebt sie seit rund vier Jahren mit dem Krebs. "Mein Onkologe hat mal gesagt, mit Knochenmetastasen kann man alt werden. Und das sage ich mir jeden Tag. Ich habe ein sehr, sehr gutes Medikament, das sehr gut wirkt. Und die Knochenmetastasen halten die Füße still", sagt Ute Engelmann. Denn einfach so wegoperieren kann man Knochenkrebs nicht, aber man kann ihn mit relativ geringen Nebenwirkungen recht gut in Schach halten.

Ihre Erfahrungen mit der Krankheit haben Ute Engelmann die Kraft gegeben, gemeinsam mit ihrer Freundin Annette Waschbüsch das Buch "Du musst den Drachen reiten" herauszugeben, in dem Betroffene von ihrem Umgang mit der Krankheit berichten. Dieses Buch hat Ute Engelmann alles abverlangt, wie sie rückblickend beschreibt. "Das war eine wahnsinnige Kraftanstrengung, das Buch herauszubringen. Danach fiel irgendwie die ganze Energie von mir ab, da war der Stecker gezogen. Und dann dachte ich, jetzt sterbe ich.“ Inzwischen geht es der Autorin aber wieder besser und sie hofft, dass ihr Buch auch anderen dabei hilft, nicht an der Diagnose zu verzweifeln.

Bei "Feel Hamburg" sprechen Ute Engelmann und Britta Kehrhahn auch über die Herausforderung, sich haarlos in der Öffentlichkeit zu zeigen, Make-up für Krebspatientinnen und gut gemeinte Ratschläge, die nach hinten losgehen.

"Feel Hamburg" oder auch "Viel Hamburg". Das Wortspiel ist Programm. Daniel Kaiser und Britta Kehrhahn, die diesen Podcast im wöchentlichen Wechsel moderieren, stellen damit die schönste Stadt der Welt in den Mittelpunkt. Wie sich Hamburg anfühlt, wie es erlebt wird, mit ganz vielen Gästen aus Hamburg. Das können Prominente sein aber auch Nachbarinnen und Nachbarn. Alle Gäste haben eines gemeinsam: Hamburg.

