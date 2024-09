Stand: 16.09.2024 09:57 Uhr Ingo Zamperoni und Juli Zeh bei NDR Info Auftaktveranstaltung zur „Hamburger Woche der Pressefreiheit 2024“

NDR Info ist erneut mit einem umfangreichen Programm zentraler Partner der „Hamburger Woche der Pressefreiheit“ vom 13. bis 18. Oktober 2024 und wird auch in diesem Jahr die Auftaktveranstaltung ausrichten. Die Hamburger Woche der Pressefreiheit ist eine Initiative der Körber Stiftung und der ZEIT STIFTUNG BUCERIUS, an der sich über 30 Partner beteiligen.



Joachim Knuth, Intendant des NDR: „Die Pressefreiheit scheint vielen von uns selbstverständlich. Aber auch in Deutschland spüren wir, dass sie nicht von allen im gleichen Maße respektiert wird. Dabei sind freie Meinungsbildung und Diskurs Grundpfeiler unserer Demokratie. Wir benötigen einen unabhängigen Journalismus, der kritisch hinterfragt, Fakten prüft und einordnet. Der unterschiedliche Perspektiven abbildet und auch die leisen Stimmen in der Gesellschaft hörbar macht. Es ist gut, dass der NDR nicht nur die Auftaktveranstaltung zu dieser Aktionswoche ausrichtet, sondern mit einer vielfältigen Veranstaltungs- und Programmangebot dazu beiträgt, die Bedeutung der Pressefreiheit für unser Land und der Demokratie sichtbarer zu machen.“

Andreas Cichowicz, NDR Chefredakteur: „Sich frei zu äußern und informieren zu können – das ist in vielen Ländern der Welt nicht möglich. Die Pressefreiheit wird stets zuerst geknebelt, unterdrückt und Journalistinnen und Journalisten gehen große Risiken ein, wenn sie ihren Job machen. KI und rigorose Überwachungstechniken werden eingesetzt, um unliebsame Kritik auszuschalten. Darüber hinaus gaukeln uns im Netz Fake-Nachrichten Pressefreiheit vor, die nichts anderes ist als gelenkte Desinformation. Deutschland und Europa sind da keine Ausnahme mehr. In unseren Programmen setzen wir dagegen klare Zeichen für den Schutz freier und unabhängiger Berichterstattung. Und in unserer Auftaktveranstaltung sprechen wir darüber, was jeder und jede tun kann, um die Pressefreiheit zu stärken.“

Auftaktveranstaltung und Sendung mit Ingo Zamperoni – Jetzt anmelden

Im Rahmen der „Hamburger Woche der Pressefreiheit“ bietet NDR Info zwei Veranstaltungen für alle Interessierten sowie Medienkompetenz-Angebote für Schülerinnen und Schüler und eine Fachkonferenz für Journalistinnen und Journalisten an.

Bereits am 13. Oktober begrüßt Ingo Zamperoni in der Auftaktveranstaltung der Aktionswoche Talk-Gäste zum Thema “Was hält uns noch zusammen?”. Diese Frage beschäftigt derzeit viele Menschen im Land. Welche Rolle spielen dabei die Medien? Wie steht es um die Freiheit der Presse? Welche Perspektiven und Lösungen gibt es? Darüber diskutieren unter anderem Juli Zeh, Schriftstellerin und ehrenamtliche Verfassungsrichterin, die Politökonomin und Expertin für Transformationsforschung Maja Göpel sowie Johanna Weinhold, freie Journalistin aus Sachsen und Georg Mascolo, ehem. SPIEGEL-Chefredakteur, Investigativjournalist und Buchautor

Die Auftaktveranstaltung wird am 13. Oktober live ab 11:00 Uhr im Radio bei NDR Info übertragen. Ab 17 Uhr ist die Sendefassung in der ARD Mediathek verfügbar. Im NDR Fernsehen ist die Sendung am Montag 14. Oktober um 0:05 Uhr zu sehen. Tagesschau24 strahlt die Diskussion am 14. Oktober um 22:15 Uhr aus.

Am Dienstag, 15. Oktober, sprechen tagesthemen-Moderator Ingo Zamperoni und seine Frau, die US-Journalistin Jiffer Bourguignon, in einer Live-Sonderfolge des erfolgreichen NDR Info Podcasts „Amerika, wir müssen reden“ über die Gefahren gezielter Desinformation im Vorfeld der US-Wahl und beantworten in der Zentralbibliothek am Hühnerposten auch Publikumsfragen.

Einen Überblick über alle Angebote von NDR Info und Infos zur Anmeldung hier: www.NDR.de/pressefreiheit

„Newscamp“ für Schulklassen und NDR Info Fachkonferenz für Journalistinnen und Journalisten

Am 16. Oktober lädt der NDR Schülerinnen und Schüler ab der 9. Klasse aus dem NDR Sendegebiet zum „Newscamp“ auf dem NDR Gelände in Hamburg-Lokstedt ein. Die Teilnehmenden können die NDR Info Nachrichtenredaktion von Hörfunk und Fernsehen besuchen und bei verschiedenen Workshops mit Journalist*innen ins Gespräch kommen. Die Moderatorinnen Kathrin Drehkopf (ZAPP) und Merlin van Rissenbek (Hamburg Journal) sowie tagesschau Presenter Felix Edeha und weitere erfahrene NDR Reporterinnen geben dabei Einblicke in die Arbeit von News-Redaktionen.

Lehrkräfte können ihre Klassen oder Gruppen ab dem 16. September über www.ndr.de/einfachmedien anmelden.

Zusätzlich lädt NDR Info in Kooperation mit der Hamburg Media School interessierte Journalistinnen und Journalisten zur „NDR Info NewsFair“ Fachkonferenz ein, mit Impulsen aus Wissenschaft und Praxis und kontroversen Diskussionen.

Themenschwerpunkt ist: „Wie begegnen wir der zunehmenden Nachrichtenmüdigkeit?“ Eine wachsende Zahl von Menschen wendet sich auch in Deutschland von den klassischen Nachrichtenmedien ab und nutzt keine unabhängige Berichterstattung mehr zur eigenen Information. Wie können Medienschaffende auf diesen Trend reagieren? Welche neuen Ansätze gibt es um Publikum (zurück)zugewinnen?

Über die Hamburger Woche der Pressefreiheit

Pressefreiheit ist die Grundlage für freie Meinungs- und Willensbildung und damit unverzichtbar für unsere Demokratie. Doch ist sie zunehmend bedroht: in vielen Ländern, weltweit, aber auch in Deutschland. Um darauf aufmerksam zu machen und für die Bedeutung von Pressefreiheit für unsere Demokratie zu sensibilisieren, haben die Körber-Stiftung und die ZEIT STIFTUNG BUCERIUS die Aktionswoche initiiert und setzen sie gemeinsam mit NDR Info und über 30 weiteren Partnerinnen und Partnern um. Vom 13. bis 18. Oktober bietet die Hamburger Woche der Pressefreiheit ein vielfältiges Programm mit internationalen Gästen, zahlreichen Diskussionen und Workshops.

NDR Info stärkt mit seinen Veranstaltungen und begleitenden Programmangeboten im Hörfunk, Fernsehen und Online-Angebot die Bedeutung der Pressefreiheit für Demokratie und gesellschaftlichen Diskurs.



Mehr Informationen hier: https://www.pressefreiheit.hamburg/

16. September/ ASR

