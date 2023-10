Stand: 11.10.2023 05:00 Uhr "Ich würde gerne mal eine Senatssitzung leiten" - Carlo von Tiedemann bei NDR 90,3

In der neuen Folge des Podcasts "Feel Hamburg" von NDR 90,3 verrät NDR Urgestein Carlo von Tiedemann, welchen Wunsch er noch hat. Der Moderator, der am 20. Oktober seinen 80. Geburtstag feiert, würde gerne in die Annalen des Hamburgischen Senats eingehen. "Nach dem Motto: Warst du eigentlich gestern dabei, als Tiedemann diese Sätze gesagt hat? Es würde alles stattfinden, nur kein Ernst", stellt sich das Geburtstagskind diese Sitzung vor. Überhaupt ist Ernsthaftigkeit kein Charakterzug, der mit Carlo von Tiedemann in Verbindung gebracht wird, und damit kokettiert er gerne. "Ich bin bereit, neue Schulden aufzunehmen. Wo bitte kann ich mir eine Portion Ernst kaufen? Ich kann nicht ernst sein." Das Image des ewigen Spaßmachers, des Clowns, pflegt Carlo von Tiedemann. Im Gespräch mit Daniel Kaiser räumt der Jubilar aber auch ein, dass er in den Minuten vorm Einschlafen mit dem lieben Gott kommuniziert und dann ganz anders, viel nachdenklicher ist.

Bei "Feel Hamburg" sprechen Daniel Kaiser und Carlo von Tiedemann auch über seine Abstürze, das Verhältnis zu seinen Eltern und die Herzkrankheit Amyloidose, unter der der NDR Moderator seit einiger Zeit leidet und die sein Leben für immer verändert hat.

"Feel Hamburg" oder auch "Viel Hamburg". Das Wortspiel ist Programm. Daniel Kaiser und Britta Kehrhahn, die diesen Podcast im wöchentlichen Wechsel moderieren, stellen damit die schönste Stadt der Welt in den Mittelpunkt. Wie sich Hamburg anfühlt, wie es erlebt wird, mit ganz vielen Gästen aus Hamburg. Das können Prominente sein aber auch Nachbarinnen und Nachbarn. Alle Gäste haben eines gemeinsam: Hamburg.

Alle Podcasts der Serie finden Sie unter ndr.de/903.

Ansprechpartnerin: Regina Kramer, Tel.: 040 4156 3460, Mail: r.kramer@ndr.de

***************************************

NDR Landesfunkhaus Hamburg

Zentrale Programmaufgaben

Rothenbaumchaussee 132

20149 Hamburg

www.ndr.de/hamburg

www.facebook.com/NDRHamburg

www.twitter.com/NDRpresse

Schlagwörter zu diesem Artikel Porträt