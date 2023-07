Stand: 19.07.2023 05:00 Uhr "Ich würde Boris mit meinem Leben verteidigen" – Tennis-Ass Andrea Petković bei NDR 90,3 über Boris Becker

"Er war einer der großzügigsten Ex-Tennisspieler, die ich erlebt habe" schwärmt die ehemalige Profitennisspielerin Andrea Petković in der neuen Folge des NDR 90,3 Podcasts "Feel Hamburg" vom tief gefallenen Boris Becker, den sie vom Tennisplatz gut kennt. "Immer wenn ich Ratschläge brauchte oder wenn ich Fragen hatte, war er sehr großzügig mit seiner Zeit. Er hat sich immer zu uns gesetzt, hat immer noch mal einen Kaffee mit uns getrunken, um seine Erfahrungen zu teilen." Sie betont, dass Boris Becker ihr sehr viel geholfen habe, gerade in der Zeit, als der Druck und der Erfolg zu viel geworden seien und sie nicht gewusst habe, wie sie damit umgehen solle. Er habe ihr da immer Tipps gegeben und sie unterstützt. Und deshalb, so Petković, "ist meine Loyalität voll bei Boris Becker".

Auch auf einen anderen deutschen Tennisstar hält Andrea Petković große Stücke. "Ich glaube nicht, dass Alexander Zverev arrogant ist. Ich glaube, dass er sehr eigen ist. Mir ist es immer lieber, wenn jemand ein Typ ist, als ein Langweiler", sagt sie und betont, wie wichtig er als Idol gerade für Heranwachsende sei. "Vor allem junge Menschen, Kinder und Jugendliche fühlen sich zu ihm hingezogen. Und das ist natürlich etwas, worauf wir als Insider im Tennissport nicht verzichten können." Stars wie Zverev, die die jungen Leute anziehen, würden gebraucht, damit auch Kinder und Jugendliche wieder zu diesem "wunderschönen Sport" finden.

Bei "Feel Hamburg" erinnert sich Andrea Petković auch an ihr allererstes Profi-Turnier. Sie hatte eine Wild Card vom Deutschen Tennisbund für die Qualifikation bekommen und fuhr voller Stolz und Aufregung zusammen mit ihren Eltern nach Hamburg. Während sie sich auf dem Trainingsplatz am Rothenbaum aufwärmte, sei auf einmal ein Auto in die Luft geflogen, das genauso ausgesehen habe, wie das ihrer Eltern. Es stellte sich heraus, dass das Auto in der Rothenbaumchaussee falsch geparkt war und gerade abgeschleppt wurde. "Mein allererstes WTA-Match und mein Vater hat es verpasst, weil er seinem Auto hinterher rennen musste." Das sei sehr hart gewesen, schmunzelt sie.

Im Gespräch mit Britta Kehrhahn erzählt Andrea Petković auch, welche Hamburg-Tipps sie jungen Spielerinnen gibt, wie sehr sie der Abschied vom Profi-Tennis getroffen hat und warum sie selbst sich nicht als Tennis-Legende sieht.

"Feel Hamburg" oder auch "Viel Hamburg". Das Wortspiel ist Programm. Daniel Kaiser und Britta Kehrhahn, die diesen Podcast im wöchentlichen Wechsel moderieren, stellen damit die schönste Stadt der Welt in den Mittelpunkt. Wie sich Hamburg anfühlt, wie es erlebt wird, mit ganz vielen Gästen aus Hamburg. Das können Prominente sein aber auch Nachbarinnen und Nachbarn. Alle Gäste haben eines gemeinsam: Hamburg.

Alle Podcasts der Serie finden Sie unter ndr.de/903.

