Stand: 24.03.2023 11:12 Uhr Hendrik Lünenborg wird Direktor des NDR Landesfunkhauses Hamburg

Hendrik Lünenborg wird zum 1. Juli 2023 Direktor des NDR Landesfunkhauses Hamburg. Der Verwaltungsrat des Norddeutschen Rundfunks stimmte am Freitag, 24. März, dem Personalvorschlag von Intendant Joachim Knuth zu. Der NDR Landesrundfunkrat Hamburg hatte bereits am 22. März zugestimmt. Dem Personalvorschlag waren eine öffentliche Ausschreibung und ein mehrstufiges Auswahlverfahren vorausgegangen.

Joachim Knuth, NDR Intendant: „Hendrik Lünenborg hat in einem umfangreichen Auswahlprozess gezeigt, dass er alle Anforderungen erfüllt: Er verfügt über große journalistische Expertise, hat Innovationen im NDR auf seinen bisherigen Stationen vorangetrieben und klare Vorstellungen davon, wie das Programm strategisch weiterentwickelt werden muss. Zugleich genießt er aus seiner Zeit als Leiter von NDR 90,3 großes Vertrauen, weil er teamorientiert arbeitet und über sehr gute kommunikative Fähigkeiten verfügt. Die besten Voraussetzungen, um das Landesfunkhaus Hamburg gemeinsam mit Chefredakteurin Ilka Steinhausen und den Mitarbeitenden erfolgreich in die digitale Zukunft zu führen.”

Hendrik Lünenborg (51) stammt aus Weseke in Westfalen. Er schloss in Osnabrück ein Studium der Politikwissenschaften und Geschichte ab. Seit 1994 arbeitete er als freier Mitarbeiter beim Norddeutschen Rundfunk. Nach dem Volontariat im NDR war Lünenborg ab 2001 in der Redaktion Landespolitik / Wirtschaft im NDR Landesfunkhaus Niedersachsen in Hannover und beim Radioprogramm NDR Info in Hamburg tätig. 2009 wurde Lünenborg Chef vom Dienst und stellvertretender Leiter beim Radioprogramm N-JOY. Von 2012 bis 2016 war er Leiter der Intendanz. Zwischen 2016 und 2020 war er Programmchef der Hörfunkwelle NDR 90,3 Hamburg und stellvertretender Direktor des NDR Landesfunkhauses Hamburg. In den vergangenen drei Jahren war er zuständig für die strategische Unternehmensentwicklung und Leiter der Intendanz des NDR.

24. März 2023

***************************************

Norddeutscher Rundfunk

Unternehmenskommunikation

Presse und Kommunikation

Rothenbaumchaussee 132

20149 Hamburg

presse(at)ndr.de

www.ndr.de

www.twitter.com/NDRpresse