Stand: 04.12.2022 19:30 Uhr „Hand in Hand für Norddeutschland“: NDR startet Benefizaktion zur Linderung der Folgen des Ukraine-Kriegs

Die diesjährige NDR Benefizaktion „Hand in Hand für Norddeutschland“ startet: Ab Montag, 5. Dezember, informieren alle NDR Radioprogramme, das NDR Fernsehen und das Online-Angebot NDR.de über Hilfsangebote für Menschen im Norden, die als Folge des Ukraine-Krieges in Not geraten sind, schildern die Situation von Betroffenen und rufen zum Spenden auf. Im Mittelpunkt stehen dabei sowohl aus der Ukraine Geflüchtete als auch Norddeutsche, die aktuell besondere Unterstützung benötigen. Partner der Benefizaktion ist 2022 ein Bündnis aus Diakonie und Caritas im Norden sowie der Tafel mit ihren Einrichtungen im Norden. Auch zahlreiche Prominente wie Yared Dibaba, Rötger Feldmann („Werner“), Holger Glandorf, Horst Hrubesch, Jens Riewa, Michael Stich und Julia Westlake engagieren sich für „Hand in Hand für Norddeutschland“. Der Erlös geht zu 100 Prozent an die vielfältigen Projekte der Aktionspartner.

NDR Intendant Joachim Knuth: „Der Krieg in der Ukraine stellt unsere Gesellschaft vor besondere Herausforderungen. Mit unserer Benefizaktion möchten wir zum einen Geflüchteten aus der Ukraine helfen, die nach Norddeutschland gekommen sind. Genauso unterstützen wir Menschen im Norden, die durch die stark gestiegenen Preise unter Armut leiden. In den zwei Wochen unserer Benefizaktion sind wir bei den Betroffenen und erzählen ihre Geschichten. Und wir lassen Ehrenamtliche zu Wort kommen, denn sie sind eine wichtige Säule dieser Arbeit und machen die vielen Hilfsangebote überhaupt erst möglich. Norddeutschland hält zusammen, um sie zu unterstützen!“

Der große NDR Spendentag am Freitag, 16. Dezember, markiert zugleich den Höhepunkt und den Abschluss der zweiwöchigen Aktion. Prominente und NDR Mitarbeiter*innen nehmen dann den ganzen Tag lang telefonisch Spenden entgegen. Ab 20.15 Uhr zeigt das NDR Fernsehen ein „NDR Talk Show Spezial“ mit den Moderator*innen Bettina Tietjen, Johannes Wimmer, Barbara Schöneberger und Hubertus Meyer-Burckhardt, in der Judith Rakers anhand von Reportagen und als Studiogast einzelne Hilfsprojekte aus den vier Bundesländern vorstellt.

Die zentrale kostenfreie Spenden-Telefonnummer ist 08000 637 000. Für die Benefizaktion ist bei der Bank für Sozialwirtschaft ein Spendenkonto eingerichtet (IBAN: IBAN DE90 201 205 200 500 600 700; BIC: BFSWDE33HAN; Empfänger: Aktionsbündnis der Tafel, Diakonie und Caritas). Unter www.NDR.de/handinhand kann auch online gespendet werden.

Weitere Informationen zur Aktion „Hand in Hand für Norddeutschland“ im Internet unter www.NDR.de/handinhand

Fotos: www.ARD-Foto.de

4. Dezember 2022

