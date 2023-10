Stand: 06.10.2023 20:30 Uhr Hamburger Produzentenpreis für NDR Produktion "Sörensen fängt Feuer"

Die Produzent*innen Jakob Claussen und Uli Putz bekommen den mit 25.000 Euro dotierten "Hamburger Produzentenpreis für deutsche Fernsehproduktionen" für den NDR Film "Sörensen fängt Feuer". Die Auszeichnung wird am 6. Oktober im Rahmen des Filmfests Hamburg vergeben. Das Buch für den Film schrieb Sven Stricker, Regie führte Bjarne Mädel - der auch die Hauptrolle spielt. "Sörensen fängt Feuer" ist ab Mittwoch, 11. Oktober, in der ARD Mediathek zu sehen, am 18. Oktober läuft er um 20.15 Uhr im Ersten.

NDR Programmdirektor Frank Beckmann: "'Sörensen fängt Feuer' bietet eine perfekte Mischung aus Spannung und norddeutschem Humor. Sven Stricker hat Sörensen als Buchfigur erfunden, die Filme von und mit Bjarne Mädel im Auftrag des NDR haben ihm ein Gesicht gegeben. Sörensen ist eine zutiefst menschliche Figur, die mit ihren Schwächen und Unsicherheiten zu kämpfen hat. Ein Kommissar, der nicht dem klassischen Heldentypen entspricht. Ich freue mich mit der zuständigen NDR Redaktion ganz besonders über diesen Preis an die Claussen + Putz Filmproduktion, weil er von denen vergeben wurde, die wissen, was es heißt, einen guten Fernsehfilm zu machen."

Die Jury begründet die Preisvergabe an Jakob Claussen so: "'Sörensen fängt Feuer' ist ein mutiger Genremix, der das Krimigenre mit komödiantischen Elementen verbindet. Der Film nimmt ein ernstes Thema wie Missbrauch mit einzigartigem Sprachwitz auf und mischt es mit düsteren Akzenten. Fein ausgearbeitete Charaktere und eine subtil angedeutete Liebesgeschichte werden durch eine beeindruckende Bildsprache und ungewöhnliche Bildkomposition gestützt. Uns als Jury hat das punktgenaue Timing, das die perfekt inszenierten komischen Momente in dieser doch finsteren Welt herausstellt, besonders beeindruckt."

In "Sörensen fängt Feuer", dem Nachfolger des mehrfach ausgezeichneten NDR Films "Sörensen hat Angst", kämpft Kommissar Sörensen (Bjarne Mädel) gegen die eigenen Dämonen - er hat die Medikamente gegen seine Angststörung abgesetzt. Da taucht in der kleinen friesischen Gemeinde Katenbüll eine junge, verstörte Frau (Lisa Clasvogt) auf: unterernährt, im Nachthemd und blind. Als Sörensen endlich ihre Adresse herausfindet, eröffnet sich ihm ein Geflecht aus Mord, religiösem Wahn und gut gehüteten Geheimnissen.

Neben den beiden Genannten spielen u. a. Katrin Wichmann, Leo Meier, Joachim Meyerhoff, Michael Maertens, Luise Heyer, Karoline Eichhorn, Lina Beckmann, Godehard Giese und Edita Malovcic.

"Sörensen fängt Feuer" ist eine Produktion der Claussen + Putz Filmproduktion GmbH im Auftrag des NDR für Das Erste, gefördert von der nordmedia - Film- und Mediengesellschaft Niedersachsen/Bremen mbH. Die Redaktion im NDR haben Christian Granderath und Philine Rosenberg.

Bereits am Donnerstag war die NDR Koproduktion "Mein Totemtier & ich" im Rahmen des Filmfests mit der "Maja" geehrt worden, dem Filmpreis des MICHEL Kinder und Jugend Filmfests in Hamburg. Am kommenden Sonnabend, 7. Oktober, wird beim Filmfest Hamburg der NDR Nachwuchspreis an den besten Debüt-Langfilm vergeben. Wer sich am Ende des Filmfests über diesen mit 5000 Euro dotierten Preis freuen darf, bestimmen erstmals fünf Studierende aus Hamburg.

Die Pressemappe zu "Sörensen fängt Feuer" finden Sie unter https://www.ndr.de/der_ndr/presse/mappen/soerensenfaengtfeuer104.pdf

6. Oktober 2023 / IB

***************************************

Norddeutscher Rundfunk

Unternehmenskommunikation

Presse und Kommunikation

Rothenbaumchaussee 132

20149 Hamburg

presse(at)ndr.de

www.ndr.de

www.twitter.com/NDRpresse