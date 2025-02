Stand: 19.02.2025 05:00 Uhr Hamburg und der Klimawandel - Dr. Beate Ritter bei NDR 90,3

In der neuen Folge des Podcasts "Feel Hamburg" von NDR 90,3 ist die Hamburger Geografin und Klimaforscherin Beate Ratter zu Gast. Sie spricht mit Host Daniel Kaiser über die Herausforderungen des Klimawandels für eine Stadt wie Hamburg – und welche Maßnahmen die Hansestadt bereits ergriffen hat, um sich an die veränderten klimatischen Bedingungen anzupassen.

"Denken Sie an die neue HafenCity. Sie ist sturmflutsicher gebaut. Oder die Jan-Fedder-Promenade, sie ist nicht nur ein architektonisches Kunstwerk mit einer schönen Treppe, auf die man sich setzen kann, sondern auch ein Abbremsmechanismus für die hereindringende Sturmflut“, erklärt Beate Ratter.

Das Trauma der Sturmflut

Ein historisches Ereignis, das Hamburgs Umgang mit Sturmfluten maßgeblich geprägt hat, ist die verheerende Sturmflut von 1962. "Wir haben viele Tote zu verzeichnen gehabt, und das hat aufgerüttelt. Seither wurde sehr viel gemacht zur Deichertüchtigung oder auch zum Sturmflutschutz", lobt die Klimaforscherin. Diese Maßnahmen würden auch mit jedem neuen Weltklimarat-Szenario nochmals überprüft: "Sind wir noch sicher genug? Oder müssen wir uns noch mal ertüchtigen?"

Beate Ratter betont zudem die Bedeutung der Erinnerungskultur in Hamburg: "Dass wir heute noch über die 1962er Sturmflut sprechen, ist ein Gewinn. Wir haben in Hamburg eine sehr positive kollektive Erinnerungsarbeit. Wir versuchen, dieses Ereignis nicht in Vergessenheit geraten zu lassen. Das ist sehr wichtig. Denn wir sind in einem sturmflutgefährdeten Gebiet und müssen uns ständig damit auseinandersetzen."

Neben den städtischen Anpassungsmaßnahmen geht es im Podcast auch um individuelle Verantwortung. Die Wissenschaftlerin verrät, was sie persönlich tut, um ihren CO2-Fußabdruck möglichst gering zu halten, und gibt praktische Tipps, wie sich jeder einzelne an den Klimawandel anpassen kann.

"Feel Hamburg" oder auch "Viel Hamburg". Das Wortspiel ist Programm. Daniel Kaiser stellt damit die schönste Stadt der Welt in den Mittelpunkt. Wie sich Hamburg anfühlt, wie es erlebt wird, mit ganz vielen Gästen aus Hamburg. Das können Prominente sein aber auch Nachbarinnen und Nachbarn. Alle Gäste haben eines gemeinsam: Hamburg.

Alle Podcasts der Serie finden Sie unter ndr.de/903.

Ansprechpartnerin: Regina Kramer, Tel.: 040 4156 3460, Mail: r.kramer@ndr.de

***************************************

NDR Landesfunkhaus Hamburg

Zentrale Programmaufgaben

Rothenbaumchaussee 132

20149 Hamburg

www.ndr.de/hamburg

www.facebook.com/NDRHamburg

www.twitter.com/NDRpresse