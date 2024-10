Stand: 11.10.2024 12:06 Uhr Gut durch die Wechseljahre mit ARD Gesund

Wie kann ich die Menopause für mich nutzen? Das ist eine der Fragen, die das neue Kompetenzcenter Gesundheit der ARD anlässlich des Welt-Menopause-Tages rund um den 18. Oktober behandelt. Der Themenschwerpunkt bündelt das Wissen über die Zeit vor, in und nach der Menopause unter anderem in Dokus, Talks und Podcasts. rbb, MDR und der NDR als der Federführer des ARD Kompetenzcenters Gesundheit setzen in ihrem ersten gemeinsamen Programmvorhaben den Fokus bewusst auf ein Thema, das mehr Aufmerksamkeit braucht, betrifft es doch die Hälfte der Bevölkerung früher oder später. Dabei geht es um unterschiedliche Perspektiven, neue wissenschaftliche Erkenntnisse und praktische Hilfe.

Katrin Schaudig, Gynäkologin und Präsidentin der Deutschen Menopause Gesellschaft e.V.: „Mit dem Thema Wechseljahre setzt die ARD das richtige Thema mit dem richtigen Fokus. Viele Jahre wurden die Probleme von Frauen in dieser Lebensphase unter den Tisch gekehrt oder mit ‚Da muss man eben durch‘ abgehakt, dabei haben viele Frauen einen hohen Leidensdruck, werden aber nicht ernst genommen! Es gibt heute umfangreiche Möglichkeiten, den Wechsel zu gestalten. Ein Thema, das so viele Menschen betrifft, gehört unbedingt ins Zentrum der Aufmerksamkeit und nicht an den Rand.“

Themenwelt „Wechseljahre“ in der ARD Mediathek

Einen prominenten Aufschlag macht die dreiteilige Doku-Serie "Die Frauensauna" in der ARD Mediathek am 18. Oktober. Das vom rbb produzierte Format begleitet vier Frauen durch ihren Alltag in den Wechseljahren. Und darüber sprechen sie gemeinsam in der Sauna, offen und ehrlich: Als „schlimmer als eine Schwangerschaft“ oder wie „Pubertät rückwärts" empfinden die Frauen diese Zeit des Umbruchs. Aber auch als eine Chance für einen Neubeginn. Auch in der rbb-Fernsehsendung „Der Tag“ geben zwei der porträtierten Frauen Einblicke in die Sauna-Drehs und ihre Zeit der Wechseljahre.

Auch der MDR Podcast „Hormongesteuert“ wird sich in einer der kommenden Folgen ausführlich mit der „Frauensauna“ beschäftigen. Dazu wird eine der Protagonistinnen aus der rbb-Serie zu Gast sein und mit den beiden Hosts Katrin Simonsen und Dr. Katrin Schaudig darüber sprechen, wo Frauen in der Menopause Informationen und gute ärztliche Begleitung finden.

Die ARD Mediathek bietet in der Rubrik „Gesundheit“ außerdem ein sogenanntes Widget, also eine kuratierte Auswahl der besten Dokus und Reportagen aus der ARD zum Thema Wechseljahre. Dabei geht es auch um ganz praktische Fragen: Wie wirkt sich die Zeit rund um die Menopause auf den Körper aus und wie lassen sich die Beschwerden lindern?

Optimale Ernährung in den Wechseljahren

Das ARD Gesundheitsmagazin „Visite“ widmet sich in zwei Ausgaben der Therapie von typischen Menopause-Symptomen wie Hitzewallungen, Schlafstörungen oder Gelenkschmerzen mit Dr. Katrin Schaudig, Gynäkologin und Präsidentin der Deutschen Menopause Gesellschaft e.V. – und der richtigen Ernährung in dieser Zeit mit NDR Ernährungs-Doc Dr. Matthias Riedl.

Tipps zur richtigen Ernährung in den Wechseljahren gibt der renommierte Ernährungsmediziner auch in der aktuellen Folge des Podcasts der „NDR Ernährungs-Docs“ mit dem Titel „Hormone in Balance“. Unter anderem empfiehlt er einen hohen Eiweißanteil und Calcium für die Knochengesundheit – Stichwort Osteoporose-Gefahr.

Wissenschaftspodcast zur „Perimenopause“

Der Wissenschaftspodcast „Synapsen“ von NDR Info blickt auf die Perimenopause, also auf die manchmal sehr langen Jahre vor der eigentlichen Menopause; Autorin Lena Bodewein und Host Maja Bahtijarevic schauen auf Studien und sprechen mit Wissenschaftlerinnen über den Stand der Forschung und darüber, warum diese Jahre so ein wichtiges Zeitfenster für gesundheitliche Vorsorge bieten – wenn sie denn als Wechseljahre erkannt werden.

Für die Hörfunkwellen der ARD bietet das Kompetenzcenter Gesundheit ein umfangreiches Beitragspaket zur rbb-Doku „Frauensauna“, aber auch erklärende Radiostücke zu Gesundheitsthemen wie Gelenkschmerzen oder plötzliche Gewichtszunahme. Viele ARD-Radiosender quer durch die Republik widmen sich in verschiedenen Talks und Beiträgen der Menopause.

Gynäkologin beantwortet auf YouTube Fragen der Community

Antworten auf die wichtigsten Fragen rund um das Thema gibt es in ausführlichen Artikeln auf der Website ARDGESUND.de. Und am 17. Oktober um 16 Uhr wird die Menopause-Expertin Dr. Katrin Schaudig die Fragen der Community auf dem YouTube-Kanal ARD GESUND beantworten, wie z.B.: Wann bin ich in der Menopause? Kann ich die Menopause für mich nutzen? Ab wann sind die Wechseljahre normal? Das Gespräch wird moderiert von Dr. Julia Fischer, Host von ARD GESUND.

Die Social Media-Kanäle im Kompetenzcenter Gesundheit, darunter der Facebook-Auftritt von „Visite“ und der Instagram-Kanal der „Ernährungs-Docs“, flankieren den Themenschwerpunkt mit Postings und Hinweisen rund um die Aktionen.

Es bestehen weitere Kooperationen mit Redaktionen wie WDR FrauTV und NDR DAS!, um den Themenschwerpunkt innerhalb der ARD und in den entsprechenden Communities zu bewerben.

ARD Kompetenzcenter liefern Inhalte für alle Sender der ARD zu

Die im Jahr 2024 gestarteten ersten Kompetenzcenter der ARD bündeln journalistische und technische Kräfte in allen linearen und digitalen Ausspielwegen für die gesamte ARD in einem Themenfeld. Im Bereich Gesundheit hat der NDR die Federführung übernommen und koordiniert die überregionalen Angebote für alle Landesrundfunkanstalten. Ziel der Kompetenzcenter ist es, durch eine Bündelung des Programmangebots in den jeweiligen Themenfeldern weitere Zielgruppen mit herausragenden journalistischen Angeboten zu erreichen.

Alle Inhalte in der ARD Mediathek in der Rubrik „Gesundheit“ unter https://1.ard.de/Mediathek_Gesundheit

Die Webseite ARD Gesund: ardgesund.de

Pressedossier zum Themenschwerpunkt: https://story.ndr.de/wechseljahre/index.html

11. Oktober 2024/WN

***************************************

Norddeutscher Rundfunk

Unternehmenskommunikation

Presse und Kommunikation

Rothenbaumchaussee 132

20149 Hamburg

presse@ndr.de

www.ndr.de

www.twitter.com/NDRpresse