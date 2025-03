Stand: 19.03.2025 05:00 Uhr "Goldene Hochzeit? Da sind wir weg!" - Mike Krüger bei NDR 90,3

In der aktuellen Folge des NDR 90,3 Podcasts "Feel Hamburg" spricht der bekannte Komiker und Musiker Mike Krüger mit Host Daniel Kaiser über sein bewegtes Leben - und vor allem über seine jahrzehntelange Liebe zu seiner Frau Birgit. In diesem Jahr feiern die beiden ihre Goldene Hochzeit - 50 Jahre Ehe, die von tiefem Respekt und großer Zuneigung geprägt sind.

"Wir feiern in diesem Jahr Goldene Hochzeit. Darauf werden wir von allen Freunden angesprochen. Aber wir machen keine Feier und wir wollen keine Geschenke. Das ist nicht das Datum, das uns wirklich interessiert, denn wir sind schon seit 55 Jahren zusammen und feiern eher unser Kennenlerndatum. Aber im Sommer zur Goldenen Hochzeit sind wir verschwunden. Da sind Frau Krüger und ihr Mann irgendwo, wo sie keiner vermutet", verrät Krüger schmunzelnd.

Neben der Liebe verbindet das Paar auch eine enge geschäftliche Partnerschaft. "Meine Frau hat das 'Obermanagement' über alles und kümmert sich um das Büro und das Geld. Und ich hole das Geld ran. Eine bessere Mischung gibt es nicht", erzählt Krüger. Dabei betont er, dass seine Frau Birgit ein exzellentes Gespür für Finanzen hat: "Ich weiß, was Geld wert ist, und bin auch verhältnismäßig bescheiden. Aber meine Frau hat da ein sehr gutes Händchen. Und da ich ihr nach den Auftritten immer das Geld gegeben habe, hat sie das dann angelegt. Das war eine sehr weise Entscheidung."

"Gute Zeiten, schlechte Zeiten - wir haben alles gehabt."

Dass ihre Ehe so lange hält, führt Krüger auf gegenseitiges Verständnis und eine tiefe Verbindung zurück: "Wir haben uns in frühester Jugend kennengelernt und ergänzen uns genial. Liebe ist sowieso klar, aber wir haben auch Verständnis füreinander. Wenn man so lange zusammen ist, versteht man sich blind." Der Komiker ergänzt: "Wenn du eine Frau hast, die in diesem Beruf nicht mitzieht, dann wird es auf Dauer schwer. Sie hat das sensationell gemacht und wir sind jetzt so ein zusammengeschweißtes Team, dass uns nichts mehr erschüttern kann." Auch sein aktueller Lebensstil hat viel mit seiner Frau zu tun: "Meine Frau ist der Grund dafür, dass ich jetzt mehr zu Hause bin. Sie sagt zu Recht: Du warst jetzt 40 Jahre nicht da, dann ist es gut, wenn du auch mal zu Hause bist, insbesondere wenn du schon lange dein Rentenalter überschritten hast."

Das ganze Gespräch mit Mike Krüger gibt es in der neuesten Folge von "Feel Hamburg" - überall, wo es Podcasts gibt.

"Feel Hamburg" oder auch "Viel Hamburg". Das Wortspiel ist Programm. Daniel Kaiser stellt damit die schönste Stadt der Welt in den Mittelpunkt. Wie sich Hamburg anfühlt, wie es erlebt wird, mit ganz vielen Gästen aus Hamburg. Das können Prominente sein aber auch Nachbarinnen und Nachbarn. Alle Gäste haben eines gemeinsam: Hamburg.

