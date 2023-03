Stand: 13.03.2023 11:15 Uhr Franziska Hölscher spielt beim „NDR Kultur Foyerkonzert on tour“ im Museum Lüneburg

Kartenverlosung: ab 13. März unter NDR.de/kultur und in der NDR Kultur App

Konzert: Mittwoch, 29. März, 18.00 Uhr, Museum Lüneburg

Sendung: Sonntag, 2. April, 18.00 Uhr, NDR Kultur

Beim „NDR Kultur Foyerkonzert on tour“ in Lüneburg kommen Besucherinnen und Besucher beim Blick auf das malerische Panorama der Salzstadt in den Genuss von Violinmusik. Die renommierte Geigerin Franziska Hölscher und NDR Kultur Redakteur Ludwig Hartmann sorgen am 29. März für einen unterhaltsamen Abend voller Musik und interessanter Geschichten. Die passende Kulisse liefert das Museum Lüneburg.

Die Eintrittskarten für das „NDR Kultur Foyerkonzert on tour“ können nicht gekauft, sondern nur gewonnen werden. NDR Kultur verlost diese ab Montag, 13. März, online unter www.NDR.de/kultur und in der NDR Kultur App.

Franziska Hölscher ist eine vielseitige Musikerin: Als Solistin und Kammermusikerin ist sie auf den internationalen Konzertbühnen ein gern gesehener Gast. Darüber hinaus setzt sie als Künstlerische Leiterin von Konzertreihen und Festivals eigene programmatische Akzente. In Lüneburg wird sie Werke von Johann Sebastian Bach, Louis-Gabriel Guillemain und Luciano Berio spielen.

Das „NDR Foyerkonzert on tour“ findet im Foyer des Museum Lüneburg statt. Vor Konzertbeginn haben die Gäste die Gelegenheit, an einer exklusiven Führung durch die Ausstellung teilzunehmen und Einblicke in die Geschichte der Stadt und der Region Lüneburg zu bekommen. Seit der Eröffnung im Jahr 2015 lädt das Museum Lüneburg zu einer Zeitreise durch 250 Millionen Jahre Regionalgeschichte ein. Exponate aus den Sammlungsbereichen Naturkunde, Kulturgeschichte und Archäologie erzählen vom Wandel der Landschaften, von der Entwicklung der Hansestadt und nicht zuletzt vom wechselhaften Verhältnis von Mensch und Natur.

Nach dem Konzert ist das Publikum herzlich eingeladen, bei einem Getränk ins Gespräch zu kommen.

***************************************

Norddeutscher Rundfunk

Unternehmenskommunikation

Presse und Kommunikation

Rothenbaumchaussee 132

20149 Hamburg

presse(at)ndr.de

www.ndr.de

www.twitter.com/NDRpresse