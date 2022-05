Stand: 27.05.2022 10:37 Uhr Formel 1 der A-cappella-Literatur: Das NDR Vokalensemble singt Werke von Messiaen, Daniel-Lesur und Martin

Das NDR Vokalensemble und sein Chefdirigent Klaas Stok präsentieren in ihrem aktuellen Konzert eine Lobeshymne auf die Musik, eine „Ode à la musique“. Im Zentrum des Programms am Sonntag, 5. Juni, im Großen Saal der Elbphilharmonie stehen dabei zwei der anspruchsvollsten Werke der französischen A-cappella-Literatur.

Die Freunde Olivier Messiaen und Jean-Yves Daniel-Lesur hatten das Ziel, Emotionalität und Spiritualität in ihrer Musik zu vereinen. Daniel-Lesur vertonte in „Le Cantique des Cantiques“ eines der ältesten und sinnenfreudigsten Liebeslieder, das Hohelied König Salomos. Messiaen bearbeitete mit seinen „Cinq rechants“ in assoziativen Fragmenten die Geschichte von Tristan und Isolde. Außergewöhnlich sind dabei die enormen Anforderungen, die beide Komponisten mit den zwölfstimmigen A-cappella-Werken an die Sängerinnen und Sänger stellten. Sie komponierten ihre Stücke für das nach dem Zweiten Weltkrieg neu gegründete Vokalensemble von Marcel Couraud. Dessen Spezialtruppe aus ausgewählten Sänger*innen des französischen Rundfunkchores setzte völlig neue Maßstäbe dafür, was in der Vokalmusik denk- und machbar ist. Was seinerzeit für Courauds Truppe geschrieben wurde, repräsentiert bis heute die Formel 1 der A-cappella-Literatur.

Ein reines Vokalwerk ist auch Pierre Villettes an gregorianischen Gesängen orientiertes „Attende Domine“. Der Schweizer Frank Martin dagegen setzt für das Klangergebnis von „Et la vie lʼemporta“ und „Ode à la musique“ auf eine ungewöhnliche Instrumentierung. Das NDR Vokalensemble lud dazu das 2015 gegründete Ensemble Reflektor ein. „Die so brillanten wie besessenen Nachwuchsmusiker“ (Hamburger Abendblatt) haben es sich zur Aufgabe gemacht, bisherige musikalische Grenzen einzureißen.

Konzert: Sonntag, 5. Juni, 20 Uhr (Konzerteinführung um 19 Uhr), Elbphilharmonie, Großer Saal, Hamburg

