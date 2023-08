Stand: 17.08.2023 10:00 Uhr Finito Fin Bartels: Ende einer Karriere – Die Sportclub Story

Ab Freitag, 18.August in der ARD Mediathek, am Sonntag, 20.8. um 23.35 Uhr im NDR Fernsehen



Fin Bartels ist 36 Jahre alt und hat sein halbes Leben als Fußballprofi verbracht. Bei Holstein Kiel, beim FC Hansa Rostock, dem FC St. Pauli und beim SV Werder Bremen, dem südlichsten Punkt seiner Karriere. Norddeutscher kann ein Sportlerleben nicht sein. In der Nähe seiner Freunde und der Familie zu sein, war ihm wichtig.



Am Ende der Saison 2022/23 hat Fin Bartels als Fußballprofi Schluss gemacht. NDR Autor Michael Augustin hat Fin Bartels auf den letzten Metern seiner Laufbahn begleitet. In dieser "Sportclub Story" lässt er die Karriere des Fußballers noch mal Revue passieren. Gemeinsam mit Fin Bartels blickt er zurück auf die Anfänge im Leistungssport als Teenager, der manchmal Probleme hatte, Partys und Punktspiele in Einklang zu bringen. Auf den Endzwanziger, der seine beste und erfolgreichste Zeit in Bremen hatte. Und schließlich auf den Ü30-Fußballer, der für Holstein Kiel sein schönstes Tor schoss und mit seinem wichtigsten Treffer den FC Bayern München aus dem DFB-Pokal kickte.



Zu Wort kommen ehemalige Begleiter und Freunde wie Ole Werner. Der ehemalige FC St. Pauli-Kollege Fabian Boll erinnert sich an einen schüchternen Mitspieler: „Wenn man mir damals nicht gesagt hätte, dass Fin unser Neuzugang ist, hätte ich den gar nicht wahrgenommen.“ Frank Pagelsdorf, der sich mittlerweile aus der Öffentlichkeit zurückgezogen hat und nur noch selten Interviews gibt, erklärt, warum er Bartels als 20-Jährigen in die Fußball-Bundesliga holte. Und Philipp Bargfrede, langjähriger Mitspieler von Bartels beim SV Werder Bremen, verrät, warum Süßigkeiten Fin Bartels zu einem besseren Fußballer gemacht haben.



Fin Bartels nimmt die Zuschauerinnen und Zuschauer der "Sportclub Story" mit zu sich nach Hause und erzählt, wie er sich mit seinem Förderverein für Kinder in Not einsetzt. Außerdem zeigt er seinen Lieblingsort, den er nach dem Ende seiner Karriere nun öfter besuchen kann. Die „Sportclub Story: Finito Fin Bartels läuft am Sonntag, 20. August um 23. 35 Uhr im NDR Fernsehen und ist schon ab Freitag, 18. August in der ARD Mediathek zu sehen.

Registrierte Journalist*innen können die „Sportclub Story: Finito Fin Bartels“ vorab auf NDR.de/presse ansehen.

(https://www.ndr.de/presseportal/ndrde/apps/java/presseportal/login.jsp)

17. August 2023/ LL

***************************************

Norddeutscher Rundfunk

Unternehmenskommunikation

Presse und Kommunikation

Rothenbaumchaussee 132

20149 Hamburg

presse(at)ndr.de

www.ndr.de

www.twitter.com/NDRpresse