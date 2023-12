Stand: 20.12.2023 16:17 Uhr Finanzsenator Dressel: "Die Ampel hat nicht mehr viele Chancen"

Hamburgs Finanzsenator Andreas Dressel (SPD) findet klare Worte im Podcast "Hamburg Heute" von NDR 90,3: Er warnt die Berliner Ampel-Koalition davor, ihre jüngsten Spar-Beschlüsse zu zerreden. "Es wird wieder ein bisschen zu viel gequatscht in Berlin an dieser Stelle", sagt Dressel im Interview.

Scheitern der Ampel-Koalition nicht ausgeschlossen

Dressel sorgt sich, dass die jüngsten Haushalts-Kompromisse schon wieder in Frage gestellt werden. Denn: "Deutschland braucht Planungssicherheit, und zwar schnell." Sein dringender Rat an die Ampel lautet deshalb, jetzt Kurs zu halten und nicht über jedes Stöckchen zu springen: "Der Vorsatz muss in der Tat sein, immer erst gackern, wenn das Ei gelegt ist", so der SPD-Politiker. Auch die vielen Streitereien, vor allem zwischen Grünen und FDP, müssen seiner Meinung nach ein Ende haben - er schließt ansonsten auch ein Scheitern der Koalition nicht aus: "Viele Chancen hat die Ampel in der Tat nicht mehr", meint Dressel.

Dressel stellt Lindners Finanzpolitik in Frage

Mit seinem Amtskollegen, Bundesfinanzminister Christian Lindner von der FDP, sei er per Du: "Er ist auch ein witziger Typ, man kann da auch ganz gut mal Ping-Pong spielen miteinander". Seinen grundsätzlichen Kurs in der Finanzpolitik stellt Dressel aber in Frage. Beispielsweise, was die Senkung der Einkommenssteuer angeht. Dressel erklärt: "Dieses Geld fehlt jetzt an anderer Stelle und muss dann dort eingespart werden."

Finanzsenator stimmt Hamburg auf harte Jahre ein

Der SPD-Politiker stellt in diesem Zusammenhang auch noch einmal klar: Wenn der Bund Gelder kürzt, könne Hamburg das nicht kompensieren, dann trage auch der Bund dafür die Verantwortung: "Denn wir müssen ja hier auch unseren Laden, unseren Haushalt zusammenhalten." Und Dressel stimmt Hamburg auf harte Jahre ein: "Wenn die Kosten überall um 10, 15, 20 Prozent steigen, aber ich auf der Einnahmeseite nur fünf bis sechs Prozent davon auffangen kann, dann haben wir eine Schere. Und diese Schere werde ich nicht vollständig schließen können."

"AfD klein zu halten muss das Ziel sein"

Sein Ziel aber bleibe dabei, die ganze Stadt im Blick zu behalten: "Es muss uns gelingen, Gesellschaften zusammen zu halten. Wenn wir das in Hamburg hinbekommen, dann kann das auch über Hamburg hinauswirken. Je mehr Zusammenhalt wir in schwierigen Zeiten organisieren, umso mehr haben wir die Chance, die AfD klein zu halten. Und das muss auch unser Ziel sein."

Thering "surft jede populistische Welle"

Mit Blick auf die kommende Bürgerschaftswahl im Jahr 2025 geht Dressel mit der CDU hart ins Gericht. "Ich bin da dem Bürgermeister Peter Tschentscher auch sehr dankbar, dass er das gesagt hat: Mit der CDU ist kein Staat zu machen." Deren Partei- und Fraktionschef Dennis Thering verspreche allen alles, "surft auf jeder populistischen Welle mit" - das sei keine verantwortliche Politik, sagt Dressel.

Dressel lobt Grüne als Koalitionspartner

Lob dagegen für den grünen Koalitionspartner: "Wir reden gut miteinander und nicht schlecht übereinander", so der SPD-Finanzsenator. Gleichzeitig müsse klar sein: "Es ist schon wichtig, wer auf dem Fahrer- und wer auf dem Beifahrersitz sitzt".

Das ganze Interview mit Andreas Dressel gibt es im Podcast "Hamburg Heute" von NDR 90,3 zu hören.

