Stand: 09.02.2023 11:00 Uhr Ein Jahr Krieg in der Ukraine - Berichterstattung im NDR anlässlich des Jahrestages

Am 24. Februar 2022 marschierte Russland in die Ukraine ein. Zum Anlass des Jahrestages sendet der NDR im Februar zahlreiche Beiträge zum Thema im NDR Fernsehen und den Radioprogrammen. Auch auf ndr.de und den Social Media Kanälen wird das Thema präsent sein.

Programmhighlights im NDR Fernsehen:

Am Montag, 13. Februar, zeigt das NDR Fernsehen „45 Min - Schwer verwundet: Ukrainische Kriegsopfer in deutschen Kliniken“ (22.00 Uhr). Die Dokumentation von Lennart Banholzer und Alexandra Bidian beleuchtet die Situation von ukrainischen Kriegsverletzten und von Ehrenamtlichen die sich in Norddeutschland um sie kümmern. Im Krankenhaus übersetzen ehrenamtliche Helferinnen und Helfer für Patienten, nach der Entlassung kümmern sie sich darum, dass die Verletzten als Geflüchtete registriert werden und eine behindertengerechte Unterkunft bekommen. Eine kräftezehrende Aufgabe für die Ehrenamtlichen. Fast alle kommen selbst aus der Ukraine und sind wegen des Krieges seit einem Jahr selbst im Ausnahmezustand.

Im Anschluss, ab 22.45 Uhr, widmet sich „NDR Kultur - Das Journal“ dem Thema aus einer anderen Perspektive: „Zwischen Exil und Front – Ukrainische Kulturschaffende“.

Für alle Menschen in der Ukraine ist der Krieg eine Katastrophe – auch für die Kunst- und Kulturszene. Einige Künstler*innen sind ins Exil gegangen. Andere versuchen, in ihrer Heimat auch in Kriegszeiten irgendwie weiterzuarbeiten. Die Autor*innen Yasemin Ergin, Sylvie Kürsten, Thorsten Mack und Vassili Golod fragen: Wie geht es ukrainischen Kulturschaffenden ein Jahr nach dem Beginn des Angriffskrieges?

Am Mittwoch, 22. Februar ab 22.00 Uhr zeigt das NDR Fernsehen ein „NDR Info extra - Der Ukraine-Krieg und der Norden: Ein Jahr nach der Invasion“. Der Film zeigt, wie dieser Krieg auch die Menschen in Norddeutschland verändert hat. Ukrainische Geflüchtete versuchen, sich ein neues Leben aufzubauen, unterstützt auch von norddeutschen Helfern und Ehrenamtlichen. Die Autorinnen Mareike Aden und Claudia Drexel beleuchten zudem die wirtschaftlichen Folgen und das Ende von Nord Stream 2 in Lubmin.

Programmhighlights im Radio:

Am Donnerstag, 23. Februar können Hörer*innen im „NDR 2 Spezial aktuell - Ein Jahr Krieg in der Ukraine“ ab 19.05 Uhr schildern, wie es ihnen ein Jahr nach dem Beginn des Krieges mitten in Europa geht und können in diesem Zusammenhang auch über ihre Ängste und Sorgen mit NDR 2 Moderatorin Kathrin Schlaß ins Gespräch kommen. Menschen aus der Ukraine, die jetzt in Deutschland leben, erzählen NDR 2 „ihre“ Geschichte. Expert*innen sind live im Studio dabei, analysieren die aktuelle Situation in der Ukraine und ordnen sie ein.

NDR Kultur sendet am Freitag, 24. Februar im Radio Ausschnitte aus einem Gedenkkonzert für die Ukraine vom vergangenen April in der Elbphilharmonie mit Werken der ukrainische Komponistin Hanna Havrylets und des ukrainischen Komponisten Valentin Silvestrov. Außerdem stehen Werke auf dem Programm, die an die Opfer von Krieg und Unterdrückung erinnern. So ist Dmitrij Schostakowitschs Streichquartett op. 118, das zur Kammersinfonie umgearbeitet wurde, den Opfern von Krieg und Faschismus gewidmet. Auch Leonard Bernsteins Sinfonie Nr. 1, die er seinem aus der Ukraine stammenden Vater gewidmet hat, ist ein musikalisches Mahnmal für die Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft.

