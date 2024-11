Stand: 14.11.2024 10:00 Uhr Dreharbeiten mit Katrin Sass für 25. Folge von „Der Usedom-Krimi“

Zum 25. Mal steht Katrin Sass derzeit als Ex-Staatsanwältin Karin Lossow vor der Kamera – für „Der Usedom-Krimi – Wendepunkt“ (Arbeitstitel). Der DonnerstagsKrimi von ARD Degeto Film und NDR entsteht bis zum 11. Dezember im deutschen und polnischen Teil der Ostseeinsel sowie in Berlin und Umgebung. Das Drehbuch schrieben Dinah Marte Golch – es ist bereits ihre fünfte Vorlage für die äußerst erfolgreiche Reihe - und Isabell Serauky, die zum zweiten Mal am „Usedom-Krimi“ beteiligt ist. Auch Regisseurin Maris Pfeiffer arbeitet zum zweiten Mal mit dem „Usedom-Krimi“-Team. Neben Katrin Sass gehören u. a. Till Firit (Kommissar Rainer Witt), Rainer Sellien (Polizist Holm Brendel), Jana Julia Roth (Polizistin Dorit Martens) und Milena Dreissig (Staatsanwältin Katharina Stozek) zum Schauspielensemble. Der neue Fall wird voraussichtlichim Herbst nächsten Jahres im Ersten und in der ARD Mediathek zu sehen sein.

In „Wendepunkt“ lernt Karin Lossow die geheimnisvolle Mandy (Anne Haug) kennen, die offenbar ihren Kollegen Martin Rabe (Lasse Myhr) und dessen Eltern verfolgt. Kurz darauf wird Martins Verlobte Antonia (Anna Baranowska) tot aufgefunden. Während Rainer Witt in Antonias Unternehmen ermittelt, einem innovativen Start-up zur Wasserentsalzung, deckt Karin Lossow die erschütternde Verbindung von Mandy zur Familie Rabe auf – eine Geschichte, die bis in die DDR und zum Fall der Mauer 1989 zurückreicht.

Neben den Genannten spielen u. a. Katarzyna Maciag (Kobylinska), Julia Jäger (Ulrike Rabe), Thomas Bading (Wolfgang Rabe), David Ruhland (Kai Berger) und Katerina Medvedeva (Lena Nowak).

Produzent ist Gerhard Meixner (Razor Film), Producerin: Aimee Fox, Kamera: Dominik Berg. Die Produktionsleitung hat Janek Plathe. Die Redaktion verantworten Donald Kraemer (NDR) und Katja Kirchen (ARD Degeto).

Der 23. und 24. Fall von „Der Usedom-Krimi“, „Am Scheideweg“ und „Emma“, haben demnächst Premiere: am 19. bzw. 26. November in der ARD Mediathek und am 21. bzw. 28. November um 20.15 Uhr im Ersten. Die beiden Fälle markieren das zehnjährige Jubiläum der Reihe. Sie stehen zur Ansicht in den Vorführräumen des Ersten und des NDR, auch das Pressedossier zu den Filmen ist dort zu finden (https://story.ndr.de/der-usedom-krimi/index.html).

Hinweis: Ein Produktionsfoto zum Drehstart finden Sie unter www.ARD-Foto.de.

