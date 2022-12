Stand: 07.12.2022 05:00 Uhr Dr. Sara Sheikzadeh bei NDR 90,3: "Ich wünsche mir im Umgang mit Corona eine etwas liberalere Haltung"

Als die Corona-Pandemie begann, war Dr. Sara Sheikzadeh als Leiterin der Notaufnahmen der Asklepios Kliniken in Harburg und St. Georg an vorderster Front. "Corona war ein einschneidendes Erlebnis. Initial war es das große Warten auf die Patientenflut, Corona nicht zu kennen und zu wissen, wie die Krankheit abläuft. Ich habe Corona hardcore miterlebt. Jetzt haben wir eine extrem gute Routine darin und die Situation ist im Augenblick absolut beherrschbar", erklärt die Notärztin in der aktuellen Folge des Podcasts "Feel Hamburg". Sie betont, dass sie die Krankheit keinesfalls unterschätze. "Aber Corona wird jetzt zu unserer Normalität dazugehören. Und damit müssen wir jetzt leben."

Im Gespräch mit Moderatorin Britta Kehrhahn erinnert sich Dr. Sheikzadeh auch an ihre Zeit als junge Ärztin in der Notaufnahme und erzählt von Ihren Aufgaben, die sie in diesem Jahr übernommen hat, als sie medizinische Leiterin der rund 800 deutschen Asklepios Kliniken wurde.

