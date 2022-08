Stand: 09.08.2022 15:00 Uhr Die Hanse Sail 2022 beim NDR On Air

In wenigen Tagen ist es wieder soweit: Rostock lädt zum Groß- und Traditionsseglertreffen Hanse Sail ein. Im Stadthafen ist der NDR von Donnerstag, 11. August, bis Sonntag, 14. August, mit seinem Campus vertreten. Das Ereignis ist darüber hinaus Thema bei NDR 1 Radio MV, dem „Nordmagazin“, „Land und Leute“, dem NDR Fernsehen und NDR MV LIVE.

Die Hanse Sail im NDR Fernsehen

Mit einer Live-Schalte aus dem Kurhausgarten berichtet das „Nordmagazin – Land und Leute“ am Donnerstag, 11. August, ab 18.00 Uhr von der Hanse Sail. Ab 19.30 Uhr geht es dann im „Nordmagazin“ weiter, das unter anderem Bilder der offiziellen Eröffnung zeigt. Live aus Warnemünde senden beide Magazine am Freitag, 12. August. Ab 20.15 Uhr beginnt die 60-minütige Sondersendung „Echt was los auf der Hanse Sail 2022“ mit Moderator Hinnerk Baumgarten. Am Sonnabend, 13. August, stehen vor allem die Schiffe auf dem Wasser im Mittelpunkt: Das „Nordmagazin“ sendet ab 19.30 Uhr live vom Feuerlöschboot 40-3. Die schönsten Bilder der diesjährigen Hanse Sail sind am Sonntag, 14. August, ab 19.30 Uhr im „Nordmagazin“ zu sehen.

Die Hanse Sail bei NDR 1 Radio MV

Die Reporterinnen und Reporter von NDR 1 Radio MV sind an allen vier Tagen im Einsatz, blicken hinter die Kulissen, sprechen mit Verantwortlichen und fangen die Stimmung vor Ort ein. Immer aktuell sind so im Tagesprogramm auf NDR 1 Radio MV die neuesten Ereignisse zu hören.

Die Hanse Sail bei NDR MV LIVE online

NDR MV LIVE ist am Donnerstag, 11. August, bereits ab 10.00 Uhr auf Sendung. Die Reporterinnen Melanie Jaster und Alina Boie sind dann direkt bei den Schiffen im Stadthafen. Natürlich sind sie auch bei der offiziellen Eröffnung und den weiteren Tagen der 31. Hanse Sail dabei.

Der Podcast zur Sail

Pünktlich zum Start des Großevents geht am Donnerstag, 11. August, eine neue Podcast-Folge von „Dorf Stadt Kreis“ (DSK) online. Die Ausgabe trägt den Titel „Hanse Sail Ahoi!“ und wird direkt auf dem Feuerlöschboot 40-3 aufgezeichnet. Moderatorin Mirja Freye und Reporter Bernd Kalauch sprechen dann mit Menschen, die der Hanse Sail sehr verbunden sind.

Der NDR im Stadthafen

Direkt am Anleger „Blaue Flotte“ im Stadthafen bieten NDR 1 Radio MV, das „Nordmagazin“, NDR 2 und N-JOY, das junge Radioprogramm des NDR, von Donnerstag, 11. August, bis Sonntag, 14. August, Musik, Unterhaltung, Live-Übertragungen, Informationen, eine Beach Bar und Chill-Out-Sounds –auf einer Fläche von rund 1200 Quadratmetern.

